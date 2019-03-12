郭董拿手帕憶亡妻林淑如　愛物園祭拜報長女又當媽喜訊

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者姚惠茹攝）



記者姚惠茹／新北報導

鴻海（2317）董事長郭台銘今天（12日）早上9時40分左右，前往三峽愛物園祭拜亡妻林淑如，特別前來報長女又當媽的喜訊，並特別談到當年如何用手帕追到前妻，隨後11時左右就趕回土城總部舉辦針對微軟控告鴻海一事的記者會。

今天是郭台銘前妻林淑如仙逝14周年的忌日，郭台銘一早先在臉書發文提到，今天要上山祭拜及懷恩，但是因為要在11:30趕下山前往鴻海土城總部召開臨時記者會，向大家報告說明微軟的霸道，因此只能放棄在墓園與愛妻吃一年一次心靈午餐的機會。

請繼續往下閱讀...

▲鴻海董事長郭台銘拿手帕憶亡妻。（圖／記者姚惠茹攝）

郭董今天早上9時40分左右，前往三峽愛物園祭拜亡妻林淑如，感性的回憶談到，前妻陪自己創業成功之後，竟然先離自己而去，今天特別來向她報告，兩個小孩都不錯，尤其女兒今年又在國外添了一個小孩，跟哥哥一樣都有4個孩子。

同時，談到當年手帕追到前妻的事情，郭董表示，自己從5歲進幼稚園就隨身攜帶手帕，像是天氣很熱可以擦汗，並且談到當年19歲與前妻林淑如談戀愛看電影的時候，前妻是個感性的人，所以自己當時還會帶著2條手帕，有時候看電影哭的時候，還能擰出水來，並強調總比拿出衛生紙來擦淚好。