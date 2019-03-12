質疑聲浪！郭台銘臉書「親上火線」開噴網友　千人看傻：郭董撿到槍？

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者林敬旻攝，下同）

財經中心／綜合報導

微軟（Microsoft）8日在美國加州北區聯邦地方法院對鴻海提起專利訴訟，指控鴻海未遵守2013年的一項專利授權協議。鴻海董事長郭台銘今（12）日在臉書發文反擊，將在上午11:30召開記者會向外界說明。網友紛紛留言，有人為他加油打氣，也有不少質疑聲浪，郭台銘看到後也親自上火線、留言給網友答覆。

郭台銘在臉書以「今日凌晨才收到微軟告我們的起訴書，向大家分享」為題，發文痛批微軟霸道，並表示將於今日上午11:30在鴻海土城總部召開臨時記者會，向外界說明，最後更標註直呼「#不向霸道者低頭」、「#記者會說分明」。

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看到貼文後，許多網友紛紛留言表示支持，「希望鴻海別向惡勢力低頭，絕不向惡霸妥協！！加油」、「郭董是對，這擺明是微軟欺善怕惡，政治性手段的騷擾」、「謝謝郭董說明，否則又被媒體新聞誤導！相信晉商，相信鴻海」。

不過也有人的留言，讓郭台銘不得不親自出面回覆：

網友：「案情不單純，微軟是不是傻了，代工廠只是根據客戶要求安裝系統，如果內容有涉及微軟產品也是客戶提供，在代工合同內容應該會涉及到，不然養這麼多法務是要幹什麼～郭董直接打電話跟川普說你要撤資。」

郭台銘：「中美紛爭，拿台灣公司祭旗。」

網友：「總裁94要『霸氣』來回應，決不接受勒索～～～」

郭台銘：「鴻海只有代工蘋果手機，關係企業都上市櫃了，就像孩子長大自立門戶，難道還找父母，媒體傻傻分不清楚，法律難道也分不清楚？」

網友：「鴻海並非只幫APPLE代工，而有幫華為代工，因此微軟向鴻海收取華為應該支付的權利金，並不奇怪。」

郭台銘：「鴻海公司只代工蘋果。」

▼郭台銘留言回覆網友。（圖／翻攝自郭台銘臉書）