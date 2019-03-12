全聯版圖再擴大！結盟日商搶食600億大餅　小7、全家剉咧等

▲林敏雄帶領全聯多角化經營，現在要搶攻每年600億的烘焙商機。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

超市龍頭全聯福利中心成立20年，從賣乾貨跨足生鮮、藥局領域後，現在積極搶攻麵包與咖啡市場，上月中與日本阪急旗下H2O Retailing合資麵包公司，全力搶賺國內一年高達600億元烘焙商機。

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「2016年，全聯泰山店推出現烤麵包的第一天，就賣出了10,000個麵包，這次再與日本H2O食品集團簽約，對我們會有很大的加分！」上個月中，全聯福利中心董事長林敏雄在記者會上意氣風發，宣布殺進烘焙市場。

林敏雄領軍的全聯總店數約970家、年營收逾千億元，稱霸超市業界，這幾年動作頻頻，從過去賣乾貨跨足生鮮食品，今年開春，全聯再大動作與日本阪急旗下H2O Retailing合資「全聯阪急麵包股份有限公司」，搶攻國內一年高達600億元的烘焙商機。

其實早在2016年底，全聯就與H2O旗下阪急BAKERY技術合作，從袋裝麵包搶進現烤麵包市場；2018年6月更砸下7.92億元買下白木屋廠房設備，目前已著手改建為冷凍麵團廠及烤焙廠；今年初再與H2O簽約成立合資公司，前前後後砸了近10億元，在在顯示全聯搶進烘焙市場的強烈企圖心。

目前全聯販售阪急BAKERY現烤麵包的有61家門市，各店日均銷量600個，約是街邊烘焙店7成業績，讓林敏雄滿意大讚：「他們不但產品好，價格也非常低廉，符合我們的營運宗旨。」

從林敏雄的的談話，不難看出麵包將是全聯下一波發展重點。全家便利商店總經理薛東都曾指出：「麵包的併買率超過8成！」可連帶提升飲料、咖啡銷量；1名業界人士也分析，麵包購買頻率高，對全聯來說，更補足主婦一次購足早、午、晚餐的最後一塊拼圖。



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