「你微軟派來的？」　郭董抓狂臉書對嗆網友

▲鴻海董事長郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

郭台銘今（12）日在臉書上嗆微軟詐取不當專利保護費，他表示鴻海本身不做訴訟內的Android的產品，故絕不會有侵權的事項，他也將於11:30在鴻海土城總部召開臨時記者會，向外界說明微軟的霸道。貼文一出網友在下方出現熱烈討論，郭董也親自現身回應網友。

一名網友留言表示，權利金一直以來都是代工廠代付的，再一併轉嫁到代工費用裡，因此並非轉而面向弱小的台灣，逼迫台灣代工廠，且按照專利法規定，專利涵蓋的範圍本來就包含製造，所以向代工廠收專利授權金，也合乎法規規定。但郭董也親自現身回應指出，「你是微軟的律師嗎？鴻海代工蘋果手機，為何要支付Android 授權金？」更嗆「合乎那一點，不懂裝懂，你微軟派來的嗎？」

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該名網友接著繼續回應指出，外傳鴻海要幫華為代工手機，因此微軟向鴻海收取華為應該支付的權利金應該不奇怪。郭董則繼續回應稱「鴻海只有代工蘋果手機，關係企業都上市櫃了，就像孩子長大自立門戶，難道還找父母，媒體傻傻分不清楚，法律難道也分不清楚」

大部分網友仍是與郭董站在同一陣線，「支持郭董捍衛正義和鴻海集團的商譽！！加油！！」、「郭董是台灣之光 華人的驕傲 ，支持您 ！」、「郭董加油，絕不向流氓美國低頭」，也有網友提問表示「微軟或者是其他軟體商，在套裝產品上，他們是製造商付費還是使用者付費？」郭董則回應「記者會說分明，微軟就是欺善怕惡」。