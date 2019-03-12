郭台銘嗆微軟詐取不當專利保護費　11：30開記者會反擊

▲鴻海集團董事長郭台銘。（資料照片／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

微軟（Microsoft）上週五（8日）在美國加州北區聯邦地方法院對鴻海提起專利訴訟，根據《CNBC》報導，指控鴻海未遵守2013年的一項專利授權協議。對此，鴻海董事長郭台銘今（12）日在臉書發文反擊，除了控訴微軟霸道外，也表示將於今日上午11:30在鴻海土城總部召開臨時記者會，向外界說明。

據《CNBC》報導，微軟已經在美國加州北區聯邦地方法院提起專利訴訟，指控鴻海子公司富士康未遵守雙方2013年達成的一項專利授權協議，該協議要求鴻海就特定產品，提出每年2次的專利費用報告，不過富士康並未依約提交，也未依協議支付費用，因此微軟向法院要求富士康支付相關費用，連帶包含利息的部分，並要求審查鴻海的帳冊及律師費。

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起訴書披露，2017年富士康同意接受由第三方德勤（Deloitte）查帳，但富士康一直沒有提供該公司要求的文件，目前不清楚這項專利授權協議涵蓋的產品，不過微軟2013年曾表示，已經與鴻海達成Android和Chrome OS設備的專利授權協議，而且該協議副本已提交至法庭，目前屬於保密資料。

對此，郭台銘在臉書以「今日凌晨才收到微軟告我們的起訴書，向大家分享」為題發文痛批微軟霸道，並表示將於今日上午11:30在鴻海土城總部召開臨時記者會，向外界說明。

以下為郭台銘臉書全文內容：

1. 微軟告本集團顯然心虛，在我們正式收到起訴書之前，竟搶先發佈新聞，意在敲山震虎，詐取不當專利保護費，而不專注在法律訴訟的內容。

2. 微軟主要收取專利保護費對象是以華為為主的中國手機品牌商，但當此中美貿易糾紛動盪之際，轉而面向弱小的台灣，逼迫台灣代工廠，代他們收取轉付，既可以不得罪中國客戶/網民，又可以收到他們不合理的專利保護費。

3. 微軟目的是向華為索取使用Android的專利保護費 但值華為事件正在全球沸沸揚揚，如果此時告華為，則微軟必需面對華為強烈的訴訟反擊及廣大中國用戶，懂道理的年輕網民來一致抵制微軟產品。

4. 微軟做為全球軟件霸主，本應向美國Google 或全球的Android授權使用者收取保護費，反而只向中國廠商收取，其目的很清楚，就是利用美中經貿談判，中國會偏向示弱求取貿易和平之時機，在大陸Android 使用商抵抗力最弱的情況下趁勢打刧，可謂機關算盡。

5. 鴻海公司本身不做訴訟內Android的產品，故絕不會有侵權的事項。

6. 今日是我前妻仙逝14周年忌日，我本人要上山去祭拜及懷恩，故只能放棄在墓園與我愛妻吃一年一次的心靈午餐。在11:30會趕下山在鴻海土城總部召開臨時記者會，向大家報告說明微軟的霸道。