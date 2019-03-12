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影／瓦城今年展店上看30家 「南洋菜假日翻桌八次！」　挑戰營收再攻頂

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記者林淑慧／台北報導

全台最大東方美食連鎖餐飲集團瓦城泰統，今年前二月營收突破8.64億元，集團預計今年第二季將持續快速展店，旗下包括瓦城、大心、時時香等主力品牌，「店數將齊步推進」，今年展店目標上看25至30家門店，挑戰今年全年營收再創新高峰。

▲觀光股王瓦城第七個品牌「YABI KITICHEN」近期開幕，董事長徐承義表示，新品牌由於聚客力強，未來將朝「全時段營業」目標前進。（圖／瓦城泰統集團提供）

▲觀光股王瓦城第七個品牌「YABI KITICHEN」近期開幕，董事長徐承義表示，新品牌由於聚客力強，未來將朝「全時段營業」目標前進。（圖／瓦城泰統集團提供）

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瓦城泰統集團公告最新財報，受惠1、2月春節商機加持及展店效益等動能挹注，瓦城泰統今年1、2月累計營收攀破8.64億，年增15.23%，亦創同期成長佳績。

瓦城泰統集團主管表示，集團旗下全新第七個自主研發品牌YABI KITCHEN，憑藉首創跨國南洋料理，甫對外營運即累計大量好口碑，人氣持續看漲，假日最高翻桌率更達7至8次，為集團拓展客源的一大新動能，挹注整體業績持續成長。

另外，受惠今年春節連假長達九天，節慶聚餐需求旺盛，瓦城表示，春節期間兩岸來客數創下40萬人次新高，加上展店效益，成功挹注二月份營收，並在去年高基期的前提下，仍達到雙位數的成長，表現不俗。

展望後市，瓦城表示，今年同步聚焦品牌優化，且結合創新思維，為既有店改裝、遷址提供顧客新體驗，在各個商圈都能發揮集團多品牌優勢，拓展集客效益，並逐步拓展外送業務，以求同店營收成長，力助全年營收續創高峰。

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關鍵字：瓦城泰統集團,大心,時時香

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