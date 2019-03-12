蘋果光發威！台股開盤漲近90點突破10,340大關　蓄勢挑戰年線



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導



雖近期台股出現量能持續萎縮的窘況，但美股大漲終止連五跌，外資調高蘋果目標價的同時，台蘋概股沾光，若今（12）日台股能放出較大的量能，將助向上挑戰年線一臂之力。在蘋概股大進補，蘋概三雄大立光早盤漲逾2%、台積電及鴻海也漲逾1%領軍下，集中市場加權指數開盤跳空大漲44.09點，以10294.37點開出，漲幅最大近90點，向上挑戰年線。

外資券商美林看好蘋果產品結構的調整，調高蘋果公司目標價到210美元同時，有望激勵台股的蘋果相關個股包括大立光（3008）、玉晶光（3406）及 GIS（6456）都有機會走揚。

美商蘋果公司確定於本月的25日召開新產品發表會，市場推估將以第二代藍牙耳機 AirPods 等穿戴裝置為重點，在台廠來看，英業達（2356）為重要組裝廠，而其PCB供應鏈由華通（2313）、燿華（2367）供貨軟硬結合板。

蘋果被美林分析師調升目標價與發出25日春季發表會邀請函，激勵科技股領軍反攻，讓美國股市昨日終結五連跌，並創下六周來最大漲幅。而晶片製造商受到輝達（Nvidia Corp.）併購交易消息的激勵而上漲，最新的零售銷售數據也增強對經濟的信心。道瓊指數上漲200.64點，或0.79%，收25650.88點。標普500指數上漲40.23點，或1.47%，收2783.30點。那斯達克指數上漲149.92 點，或 2.02%，收7558.06點。費城半導體指數上漲31.67點，或2.40%，收1349.88點。