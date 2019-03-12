史上最富有的人竟活在14世紀　現今首富貝佐斯望塵莫及

▲亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）蟬聯富比世富豪榜首富寶座。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

根據最新的2019年富比世（Forbes）億萬富豪名單，電商龍頭亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的身家估計有1310億美元，繼續蟬聯首富寶座，但貝佐斯卻不是歷史上最有錢的人，史上最富有的人竟然生活在14世紀。

據BBC報導，史上最富有的人為馬利帝國的曼薩穆薩一世（Mansa Musa），馬利帝國在14至17世紀統治著現今西非曼丁卡高原地區。據美國網站「Celebrity Net Worth」2012年所做的估算，在經通膨調整後曼薩穆薩一世地身家相當於4000億美元，但歷史和經濟學家均認為他的財富多到無法估計，應該還有更多的財富，因此仍認為他是史上最富有的人。

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BBC也特別整理了依照Money.com和Celebrity Net Worth透過通膨調整後的歷史上前十位最富有的人，排名如下：

1.馬利帝國的曼薩穆薩一世（Mansa Musa），身家無法估計。

2.羅馬帝國開國君主奧古斯都（Augustus Caesar），身家約4.6兆美元。

3.北宋第六代皇帝宋神宗趙頊，身家無法估計。

4.印度蒙兀兒帝國的阿克巴，身家無法估計。

5.20世紀初的世界鋼鐵大王安德魯·卡內基（Andrew Carnegie），身家約3720億美元。

6.美國商業巨頭約翰·戴維森·洛克斐勒（John D Rockefeller），身家約3410億美元。

7.俄國末代沙皇尼古拉二世，身家約3000億美元。

8.印度阿薩夫·賈赫七世，身家約2300億美元。

9.征服者威廉，身家約2295億美元。

10.利比亞獨裁者穆安瑪爾·格達費（Muammar Gaddafi），身家約2000億美元。

在這份排名中，除了排名5、6名的安德魯·卡內基和約翰·戴維森·洛克斐勒是靠商業起家的外，其餘8位皆是國家統治者。