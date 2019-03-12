美股翻漲200點終結連5黑！　台指期一早大漲近百點衝破10300點

▲全球股市掀起慶祝行情，台指期今天跟上這波走勢，早盤突破10300點關卡。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美股終結連5跌的走勢，其中道瓊工業平均指數、那斯達克指數、費城半導體指數收高逾2%，亞股也同步掀起反彈行情，台指期今（12）日開高走高，電子期指、金融期指齊揚，指數一早大漲近百點，一舉突破10300點關卡。

美國股市終結連續5天疲軟走勢，蘋果帶領科技股強勢上攻，其中道瓊工業平均指數終場勁揚200.64點，漲幅0.79%，收25650.88點；那斯達克指數也漲149.92點，漲幅2.02%，以7558.06點作收；標準普爾500指數微幅收高40.23點，漲幅1.47%，報2783.3點；費城半導體指數尾盤上漲31.67點，漲幅2.4%，收1349.88點。

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台股期現貨周一維持震盪整理格局，台股漲多後面臨獲利了解賣壓，指數呈現弱勢拉回，隨後在股王大立光及台積電擺尾下，終場小漲8.53點，以10250.28點作收，成交量萎縮至千億元關卡之下，僅907.08億元，三大法人合計賣超94.8億元，其中自營商買超7.26億元，投信買超1.51億元，外資及陸資賣超103.57億元。

台指期昨天以小跌開出後，盤中順利由黑翻紅，終場上漲28點，收在10229點，與現貨相較，逆價差21.28點，成交量7萬8112口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加29口至2萬4748口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1092口至5萬5108口。