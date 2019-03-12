數位行銷達人織田紀香組年輕團隊　將知識經濟變現



▲知名作家、講師織田紀香擁有許多斜槓身份，同時也是一名創業家，昨（11）日創辦的諾利嘉行銷顧問公司舉行開幕茶會。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

曾擔任KKBOX廣告副總，同時又是專業經理人、創業、數位行銷領域的超人氣講師織田紀香，擁有許多斜槓身份，現在的她還創立自己的行銷顧問公司「諾利嘉」，希望能為更多品牌客戶或網紅做全方位行銷服務及產品規劃。織田紀香表示，諾利嘉是由一群有夢且各具專業性的年輕人組成，也是公司生存的核心價值，透過互助互利的方式，與所有的合作夥伴一起落實「打群架」這件事，創造一起更好「1+1>2」的綜效，將知識經濟變現。

擁有豐富行銷經驗的織田紀香說，不僅僅是人，在這個時代，一間公司也不能只做一項服務，因此諾利嘉提供了包含顧問授課、媒體公關、行銷活動操作、電子商務、跨平台數位行銷方案、軟體服務、網紅經紀等多元項目。

而織田紀香特別著重「用人」，她認為人才是一間公司的根本，因此這間新創行銷公司由20位年輕人組成，分為行銷、影音製作、軟體開發程、視覺設計等專業團隊，就連工作環境也特別選在坐落於大湖公園附近的大樓辦公室，讓員工上班時還可以遠眺14樓高的風景。

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▲▼織田紀香也是一名狂熱的玩具蒐藏家，昨（11）日下午創辦的諾利嘉舉辦開幕茶會，可以看到辦公室的另一邊都是她價值不斐的蒐藏。（圖／記者劉姵呈攝）

而更狂的是，織田紀香是一個玩具蒐藏家，為了讓員工有更多創作氣氛，搬出了自己的獨門蒐藏，在辦公室的另一邊擺放了比玩具店或主題展還厲害的超級英雄人偶模型，舉凡漫威、DC、STARWARS想的到的都有。不僅僅是展示，諾利嘉的媒體總監福澤喬說，有許多人有蒐集這些高單價的模型的嗜好，未來可以做成一個專門交換／交易的平台，另一方面也可提供給許多圖像創作設計者具象化的參考。

展望未來，諾利嘉致力更多有潛力的領域，目標是將知識經濟變現。重點發展的項目就是平台「PRESENT」。現在影像性的呈現只能搶到眼球的注意力，但無法提供更深入的知識；然而，知識經濟發展快速，織田紀香想提供一個Audio Data Management Platform，把所有聲音的內容全部集中的平台，讓大家在開車、搭車通勤的時候，可以用聲音的方式，來獲得知識或是還不錯的觀點。

與有聲電子書不同的是，「PRESENT」不僅是聲音的呈現，整篇書拿來念而已，而是將專業領域的音訊、文字、視頻整合，以聲音的方式傳播知識，實踐碎片化學習。透過織田紀香20年的人脈與經驗，與出版社、電台與KOL的合作，未來希望能把更多的知識內容做數位音頻的呈現與轉型，讓更多人能在零碎的時間內，獲得最具感情、最豐富的內容。