新制勞退虧錢..勞退帳戶被扣9000元？　3分鐘搞懂你的退休金

▲根據統計，勞動基金去年虧損726.6億元，成為史上虧損最多的一年。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

2018年新制勞工退休基金收益出爐，新制勞退虧損423.8億元，近期網路上瘋傳「新制勞退平均每人虧3700元，要從個人勞退帳戶扣錢」，引發不少民眾心慌慌，不過勞保局對此表示，勞工退休金設有保證收益機制，等到勞工60歲領取時，平均收益若低於保證收益，政府會補貼到保證收益，同時也「絕對不會從勞工個人帳戶扣錢」，因此不用過度擔憂虧損的金額。

政府從2005年7月起強制採用勞退新制，規定雇主每個月一定要撥出員工薪資的6%，儲存於勞保局設立的勞工退休金個人專戶，當成員工的退休金，即使換工作，這筆退休金也會跟著勞工一輩子，只要年滿60歲，無論是否已經退休，即可向勞保局請領勞退個人專戶退休金。

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勞動基金交由勞動部勞動基金運用局代操，每年3月固定將去年度盈虧分配到勞工帳戶。根據勞動基金收益統計，2018年勞動基金整體虧損726.6億元，其中新制勞退虧損423.8億元，成為史上虧損最多的一年，若以現有新制勞退分配專戶共計1149萬餘戶，每名新制勞工每戶平均虧損約3700元。

▲新制勞退基金去年度運用分配已入帳，5日起揭示於勞退個人專戶，勞工可查詢。（示意圖／記者張一中攝）

網路上瘋傳「新制勞退平均每人虧3700元，要從個人勞退帳戶扣錢」，引發不少民眾查詢個人的勞退帳戶，發現「我的帳戶已經顯示扣錢啊」，有人被扣9000多元，也有人被扣8000元，甚至連自提的部分也被扣錢，讓不少人心慌慌。

勞保局澄清，勞退基金運用若虧損，該年度實際分配到個人專戶的收益金額雖然為負數，不過分配金額僅呈現當年度基金運用結果的方式，並不會影響勞工退休金權益，因此「絕對不會從勞工個人帳戶扣錢」。

勞保局指出，勞工退休金設有保證收益機制，本金是歷年來已繳納的退休金所累計，而保證收益指的是銀行2年定期存款利率計算的收益，因此若低於同期間保證收益的累計數時，將會補足給勞工。換句話說，新制勞退帳戶勞工的分配原則是穩賺不賠，即使等到勞工60歲領取時，平均收益低於保證收益，政府仍會負起責任補貼到保證收益。