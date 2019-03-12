理財周刊／康信鴻以管理經濟領導台肥屢創佳績

台肥在康信鴻領導下，2018年營運獲利再創佳績，更從化肥霸主逐漸轉向有機發展，開創收益與永續並重的農業經濟，一步步將企業永續發展推向台灣的永續未來。

文．顏瓊真 圖．台肥提供

台灣肥料公司(1722)在經過二○一七年轉虧為盈後，去(二○一八)年前三季的稅後盈餘為十六．四四億元，更已超過前年一整年的十六．一九億元，董事長康信鴻很欣慰及開心的表示，感謝台肥全體員工共同努力，並認為含淚播種必會歡笑收割。

臨危受命 專業接任

七十多年老公司的台肥，在二○一六年首度出現虧損近一億元的局面，原本為國立成功大學企管系暨企管所教授的康信鴻「臨危受命」，受小英政府的請託，在當年的十一月二十四日借調，出任台肥董事長。

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當被問到，要接掌一家已知是虧損，而不是賺錢的公司，難道沒有想拒絕嗎？這不是一種大挑戰嗎？康信鴻坦言，「當時是有很大壓力的，上任的前十個月，一直都在想如何讓台肥轉虧為盈。」但行事談吐自信且穩健的他，語氣堅定地說，「不過，我相信，我是可以做到的！」

康信鴻的信心來自於他本身的管理經濟及企業管理上的專業，更何況，他還是成大EMBA的教授，桃李滿天下的他，很多學生都是來自各行各業的企業老闆，及不少公、民營企業界的中高階幹部，因此企業管理素養及學經歷豐富的他認為，擔任台肥董座，可說是「學以致用」。

走馬上任的那一天，康信鴻單槍匹馬赴任，把所有主管及員工皆視為自己的班底，且對所有員工都是不分黨派、以理性就事論事的真誠態度一視同仁，依公司分層授權給予各主管適當的授權。

但授權的同時，又能隨時保有董事長之高度，有主見的領導台肥，正派地進行公司治理，用行動來讓台肥的員工看，「這位泛公股公司的董事長很不一樣喔！」

義務傳授管理經濟學

為讓台肥員工從管理經濟理論實踐至台肥企業管理，他在過去兩年來主動且義務為台肥近二百名中高階幹部講授管理經濟學這門課，並透過視訊設備使台肥各廠員工也能同步學習。

此課程完全依循康信鴻在成大企管所及EMBA的教材及課堂要求，而所有參與課程的同仁皆須繳交手寫一百多題的管理經濟名詞解釋作業及與台肥實務相關之討論題。

他以生活化的實例帶領同仁們，從不同面向來思考企業經營創意，期許大家能將管理經濟學的理論套用到台肥企業管理及生活決策中。

康信鴻不收鐘點費，反而將其授課的鐘點費轉為頒給上課主管同仁們的標竿學習獎、作業全勤獎及出席全勤獎，鼓勵及獎勵認真學習的主管們。

正是這種義務教學的熱忱令主管們十分感動，在台肥能聽到國內優秀的EMBA企管及管理經濟名師康信鴻義務及免費親授管理經濟學，獲益良多的他們直呼「賺到了！」

雖身為管理經濟博士，但從小在南部鄉土環境長大的康信鴻，對農村文化用語非常了解，因此常常用俏皮且親切、十分接地氣的台語來表達管理經濟的意涵。

例如企業環境中常常充滿「無敵卡」(台語，不確定性)，因此公司治理要避免「未勘住」（台語，承受不起）之風險，只要「可勘住」（台語，承受得起），那應該就「麻緊」（台語，表示不需要恐慌）；如果太多情緒爭執而「起毛壞」(台語，表示不開心)，再更嚴重就會「起屁面」(台語，表示爭執雙方翻臉)，但也不能讓對方「軟土深掘」(台語，表示太過軟弱讓對方予取予求)。

經濟管理落實到公司治理

講授管理經濟學中的嘟嘟好原則(均衡法則)、邊際效用遞減法則、斯德哥爾摩理論、比例原則(評估決策應用)、沉入成本與企業最佳決策脫鉤原則等重要管理經濟觀念，並落實在台肥公司如業務會報及績效會議等重要會議的常用企業決策用語，變成台肥同仁工作及平日琅琅上口的生活幽默話語。

生長於南部鄉土環境的康信鴻，出身音樂家庭，長期的古典音樂薰陶，讓康信鴻對於古典音樂、交響樂有著深刻的體悟；他上任以來，一點一滴的把他對古典音樂的喜愛與欣賞，帶進台肥，影響著其企業文化。

在管理經濟課程中，康信鴻會留二十分鐘分享「領略古典音樂之美」，向台肥同仁說明古典音樂如何與鄉土氣息結合，例如貝多芬的「田園交響曲」，代表農業與古典音樂間非常相關及美妙的連結。

結合交響樂 優質企業管理

康信鴻以莫扎特為例，說明莫扎特的音樂特性是有規律性、循序漸進，也就是台語所謂的「照起工來」，培養員工以穩紮穩打、穩健自信且持續進步的方式永續經營。

他說一首交響樂的布局跟一家企業的布局很類似，它有不同的樂章，每個樂章都有不同的節奏，每個樂器都扮演著不同的角色，有著完美搭配的演奏時間。

不論是弦樂器、管樂器、木管樂器、銅管樂器，就像台肥公司，組織內各部門，行政處、營業處、生產處等各處及各廠，每個部門都扮演不同角色，每個同仁都適得其所。

康信鴻認為，熱愛交響樂的決策領導者，無形中便會領略在最適當的時間點做出最適當的管理決策，領導者就像創造及指揮一首交響樂，而經營管理需要有最終的良好績效成果，但也要注重過程中的和諧與真善美。

例如國內很多優秀的決策領導者像是前總統李登輝、企業家張忠謀與許文龍等，由熱愛音樂帶動真善美的風氣可以影響員工，形成公司文化，使企業循規蹈矩，穩健成長。

在企業管理的學術上，常在探討領導與管理之不同，康信鴻對此有非常清晰之理論說明，他說，「領導」(Do the right thing)與「管理」(Do things right)，若以公司的經營來說，「領導者」是把公司帶向一個對的策略及方向，至於「管理者」，則是在對的策略及方向下把事情做對了。

領導與管理 康信鴻有妙喻

為人風趣幽默的康信鴻還有一個很妙的比喻，他說，以女人所追求的幸福婚姻來說，「領導」就好像是一個女人嫁對好的老公，而「管理」就是嫁給好老公邁入婚姻後，好好地把事情做好；所以，嫁對好老公對女人來說，更為重要。

因此，就一個董事長的角度，正確的目標方向及策略是最重要的工作，康信鴻認為身為董事長在信賴及授權各部門主管的同時，亦要隨時保持董事長應有的高度及靈敏性，秉持著「嘟嘟好原則」，領導各部門主管走向對的決策方向。

同時各部門主管亦須同時扮演領導與管理角色，越高階的主管領導成分比例越高，基層主管則是著重在管理層面，但也常會需要作出小決策，所以台肥良好且適當的分層授權是公司經營管理的基石。

康信鴻雖然本身為企管專業領域，但自上任後便很認真的了解肥料的製造過程及生產成本結構，尤其對於化學肥料及有機肥料分別所需的成本結構及投資規模深入分析，並結合企業管理知識與經營團隊擬定務實的海外肥料投資布局及策略。

他認為化學肥料強調「規模經濟」，有機肥料則著重「就源處理」，因為任何的有機肥料廠不可能為了強調規模經濟而將幾百公里外的禽畜糞便運過來集中處理。在國內，為推動有機肥料的普及，台肥與農友成立台肥有機示範合作農場，實際深入農田，見證有機肥料施肥成果。

台肥海內外布局策略

配合政府政策方面，台肥四十年前在沙國投資的「朱拜爾肥料公司」是一個十分成功的案例。

當初會到沙國設廠，主要是拓展國民外交，且沙國具有較低價格的天然氣資源，康信鴻解釋，化肥的基本原料是尿素，但它先要有天然氣，再製成液氨，進而製成尿素，故天然氣成本在化肥成本佔比相當高，取得最便宜的天然氣，才是化肥能否降低成本的關鍵。

除此之外，工廠旁還需建置液氨儲槽，需有便利交通、碼頭等運輸條件，才能符合「規模經濟」，降低平均生產成本，方能與國際化學肥料市場競爭。

然而這些建廠條件，投資金額動輒新台幣數十億元，甚至上百億，對民營化的台肥來說，要在海外再花這麼多錢蓋一座化肥廠，就企業管理的角度，必須有便宜的天然氣，並符合規模經濟才具投資效益，因此，針對化肥的投資案，台肥一定要做非常審慎的評估，以免有「未勘住」的企業風險。

以台肥卓越的生技有機肥料研發成果及技術，以及生技有機肥料特性為就源處理、單一個廠區規模及投資金額相對較小(約新台幣五千萬元)，建廠時程亦較化肥工廠短。

因此，未來台肥將著重推動生技有機肥料之海外投資佈局，尤其在畜牧業導向的國家，如中亞、非洲等，作為台肥未來海外投資的重要方向，這不僅可以增加國際能見度，加強台灣務實外交關係，也為全球的循環經濟善盡企業的國際社會責任。

台肥在康信鴻領導的兩年多時間，不僅帶領台肥轉虧為盈，營運績效蒸蒸日上。在子公司方面，雖然台肥子公司台海公司海洋深層水營收占台肥整體營收比例相當低。

但康信鴻基於珍惜海洋資源及海洋經驗永續發展，並在小英總統的支持及鼓勵下，持續推動海洋深層水應用，自上任後經過兩年多的努力，台海公司從多年嚴重虧損到目前營運績效日漸顯著改善。

獲利結構多元穩健 企業永續

台肥在二○一八年榮獲素有台灣企業奧斯卡之稱的第十一屆台灣企業永續獎，更於二○一八年年底通過台灣指數公司與富時國際有限公司的ESG準則及財務指標等評鑑標準，入選為臺灣永續指數成分股(FTSE4Good TIP Taiwan ESGIndex)。

此評選不僅需要通過全球所公認的FTSE4Good新興市場的ESG嚴格評鑑標準外，還需要最近十二個月的股東權益報酬率通過審查始能納入。

康信鴻喜悅地表示，這代表台肥不僅是一間會賺錢的公司，也是一間能顧全永續發展的公司，為現代化國際型的企業，且具備全面型的目標。

康信鴻對永續發展的思維及策略有深厚及清晰的管理經濟基礎，也曾多次在公司內部會議及活動中提及永續的概念。

他不斷說明，企業一定要先有獲利，才能提供完善員工福利及善盡社會責任，從個人、公司要先注重獲利長存，再到國家、全球推展有機質農業，讓土壤、環境、生態永續發展，以永續的觀念及目標帶領台肥走向未來的企業經營策略。

的確，台肥公司於二○一六年首度出現虧損，二○一七年轉虧為盈，二○一八年穩健成長，在康信鴻的領導下，台肥公司可說是實至名歸的獲利穩定、永續企業。

雖非出身化工本業，康信鴻憑藉著豐富的管理經濟專業來到台肥，上任後認真了解台肥本業肥料的製程、成本結構及不動產開發投資領域。

他談到，台肥要邁向百年企業，絕不能只靠單一事業體獲利，這兩年來，在所有同仁的努力下，整體獲利結構多元且穩健，肥料化工本業穩健獲利且成長，推動有機可用農業資材，不動產事業積極活化資產及房產租金穩定收益，轉投資事業也持續穩定獲利，他更認為，新的一年會有更亮麗的表現。



康信鴻

現任：台灣肥料股份公司董事長

學歷：美國聖塔巴巴拉加州大學博士

美國長堤加州州立大學碩士

國立政治大學學士

經歷：成功大學企業管理學系暨企管所所長及系主任

成功大學國際企業研究所所長

成功大學企管系教授

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