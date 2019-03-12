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財訊／Juul電子菸的精采發跡與邪惡商機

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝） 

文／饒秀珍

當初電子菸是為了協助癮君子戒菸，沒想到電子菸由於設計時尚，這兩年竟在美國青少年間流行起來，反成了公共健康最嚴重的議題。與此同時，電子菸興起也衝擊傳統香菸產業；2018年12月，全球第一大菸草公司Altria，以128億美元收購了引領電子菸時尚風潮的Juul Labs三成五股權，使得Juul的市值因此飆升到380億美元。

抽菸有害健康，人人皆知，但對癮君子而言，卻是「一菸在手勝神仙」，單在美國就有5000萬的成人抽菸，約占總人口的20%。然而，抽菸有害健康的問題，卻給了美國史丹福大學兩位學生詹姆斯．蒙希斯（James Monsees）和亞當．波文（Adam Bowen）不同的產品創意。他們認為，抽菸有害都是來自燃燒菸草後，所產生的尼古丁和其他化學物質，都是因為遞送方式有很大瑕疵。

兩位史丹福高材生豪賭 將論文的電子菸上市

請繼續往下閱讀...

電子菸的創意起於在2004年的某一個晚上，當時蒙希斯是美國史丹福大學藝術系的學生，波文則是機械工程系的學生，兩人隔天就要交出產品設計的碩士論文，但是絞盡腦汁就是無法完成，為了歇一口氣到外面抽了一根菸。有了尼古丁的加持，兩個人精神一振，靈機一動想到改良傳統菸遞送的新方式。

8年後，他們決定豪賭，將論文的產品上市，創意雖然很好，但還是需要募資。當初找了超過50家創投和天使投資人，不過因為這些人對所謂「邪惡」的產業，如酒類、賭博和菸草業無法認同，所以都拒絕了。

經此挫折，蒙希斯有一點退卻地說，堂堂史丹福畢業的資優生，來搞「邪惡」產業，會引來同學們的異樣眼光；不過，波文則信心滿滿，他認為，這項產品將是菸草業發展的大躍進，不怕沒錢，怕的是大菸草公司一腳把你踹死。波文堅信無菸時代會來臨，因為過去幾10年，菸害及二手菸一直是公共健康的議題。在60年代，大菸草公司也試著研發淡菸和低焦油菸來減低菸害，不過後來發現，這類菸釋放的有害化學物質並未減少很多；此外，美國食品暨藥物管理局（FDA）也限制公司行銷宣稱產品比較安全的廣告。

兩人覺得，有問題就代表著商機，最終決定創業。在沒錢的情況下，只能在洛杉磯找了一間小小的辦公室，草創Ploom。接著，兩人就在史丹福校園進行問卷調查，吸菸者反映，和朋友吸菸聊天是社交的一環，但旁人總會投以異樣眼光；同時很多場合都禁菸，天氣再冷都要到戶外抽菸，很不方便，尤其與人初次約會，如果對方厭惡菸味，那就泡湯了。所以，吸菸者希望抽菸可以更優雅、沒菸味，也可以沒有二手菸汙染的問題。…(本文節自財訊576期，詳全文)

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關鍵字：電子菸,Juul Labs,尼古丁,焦油,史丹福,菸草,FDA,二手菸

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