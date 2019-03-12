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遠見／成大五連霸、北科大奪第三　私立大學拚改革名次翻升

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文 / 謝明彧

▲▼（圖／遠見雜誌提供）

大學生畢業步出校門，究竟企業愛用哪些學校的畢業生？最新的《遠見》企業最愛大學生調查出爐，成大奪下五連霸的優異成績，私立大學也因畢業生卓越表現，獲得愈來愈多企業信賴。

如何在眾多面試者中，挑出最適合自家企業的人才，一直是企業人資與主管的一大挑戰。就算少子化下，根據教育部統計，去年依然有高達30萬名大學新鮮人步出校門，準備找工作。很多人好奇，在第一線負責聘雇、任用與培訓新人的企業人資與主管們，是否有最愛的學校？又覺得哪些科系表現最好？

為了解企業對於台灣各大專院校與科系畢業生的能力評價，《遠見》針對台灣上市櫃公司，多年來進行「企業最愛大學生評價調查」，試圖揭開台灣企業主選用新鮮人時的考量與偏好。

今年《遠見》總共邀請1675家上市櫃公司代表上網填寫問卷，最後完成517份有效問卷。相較去年，不只調查企業數增加，回覆率更從20.6％提升到30.9％，更能深度理解台灣企業主的選才心聲。

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而調查與排名方式，則是由上市櫃主管針對「大學整體」「國立」「私立」「技職」，以及九大產業領域「社會人文」「法政」「商管」「觀光休閒」「藝術表演」「數理化」「工程」「建築設計」「農林漁牧」，選出最愛的三間學校，並排出前三名。

計分方式是，第一名計3分、第二名計2分、第三名計1分，計算出總積分後，依積分排列出企業最愛的大學排名。

成大蟬聯冠軍 私校表現逐漸受肯定

那麼2019年企業最愛的大學生，是哪些學校？

綜觀企業最愛的前20所大學，與去年相較，依然是由成功大學和台灣大學蟬聯冠亞軍。成大也創下在《遠見》此一調查五連霸的優異成績，可說是近幾年畢業學生能力表現最受企業肯定的大學。

在第三名之後，2019年的排名相比去年，有幾個特別值得注目的驚人變化！

北科大逆襲清交台科，躍升季軍

今年排行榜上的第一個驚奇，就是台北科技大學排名跳升，搶下第三名，從去年的第六名，進步三個名次。不只擊敗長期競爭對手、去年排名第三的台灣科技大學，也擠下傳統理工名校清華大學和交通大學！

北科大之所以能廣受企業歡迎，校長王錫福指出，學校近年大力推動「精準學習」與「社會責任」，從能力與人格兩方面提升學生素養，是畢業生受到肯定的關鍵之一。

北科大今年1月中揭牌成立「校務研究中心暨社會責任辦公室」，校務研究就是運用大數據資料庫，了解學生學習成效及職場表現，進而調整系所教學及課程規劃，做到「精準學習」。

例如發現修過程式語言課程的學生，畢業一年後起薪比沒修過者多3000元。「透過數據，找出對學生和企業都有幫助的課程，」王錫福說。

大學社會責任（USR）則是延續北科大長期對偏鄉在地的關懷。王錫福說，未來產業都將是跨領域整合，一個人專業再強，如果無法團隊合作也是無用，「未來職場，品德和人格將會更大於專業，」學生在校時就能關懷社會事務，具有人文關懷素養，在職場上會更具競爭力。

私校大反攻，中原、淡江、輔仁搶進前十

排行榜上第二個重大變化，是私立學校表現愈來愈突出，顛覆「國立優於私立」的刻板印象。

今年前十名中，私立大學就占了三所（去年兩所），分別是排名8～10名的中原大學、淡江大學和輔仁大學。擴大到前20名，私立大學更占了八所（去年六所），包括元智大學、逢甲大學、龍華科技大學、東吳大學和東海大學。

私立大學在企業評價中持續進步，和近年各私校從過去單打獨鬥，轉為不斷結盟分享資源，有著密切關係。

2016年，國內九所私立大學組成「優九聯合」，去年更增加到12校，更名為「優久聯盟」，目標是成為「華人界常春藤」，包括了北醫、大同、文化、世新、東吳、淡江、輔仁、銘傳、實踐、中原、逢甲、靜宜，橫跨醫學、法政、語文、理工、商學、設計等不同大學。此次進入前十的三所私校都在其中。

12校學生可跨校選修、申請交換、雙主修、讀輔系，結合各校不同特色，提升學生成為多元化人才，符合產業跨領域趨勢，顯示當學校集結資源、互補優勢，就能帶給學生更好的競爭優勢。

龍華科大擊敗國立名校，晉升第12名

今年前20名榜單中，第三個變化是，出現了一個過去幾年不曾出現的名字：龍華科技大學。

排名第12的龍華科技大學，是私立科大表現最好的一所，僅次於台北科技大學和台灣科技大學，在技職類中衝上第三名，擊敗幾所國立科大名校如高雄應用科技大學（今高雄科技大學）、雲林科技大學、虎尾科技大學等。

龍華科大會特別受到企業歡迎，在於自身定位明確：培育企業愛用的高實力學生。

龍華科大校長葛自祥過去受訪時就指出，龍華堅持「二不二要」：「二不」是不盲目追求國際間大學排名、不以培養諾貝爾獎得主為辦學目標。「二要」是學生畢業後要能廣受企業歡迎，企業願用較高待遇聘用、學校要有足夠的科研能量，協助產業解決問題。

換句話說，龍華不走科研路線，完全鎖定產業需求，結合產學，非常實務導向。例如他們成立3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠，規劃建置「跨域智慧物聯網創新實作教室」「深耕高端加工技術暨智慧機械類產線場域」，直接結合高職端、大學端與產業界的實務專業，培養出能夠促進廠商轉型和升級的專業研發人力，因此能廣受企業肯定。

政大笑傲文法商 理工領域最愛台大成大

進一步從各領域分榜來看，各榜企業最愛大學生第一名，全都由該領域老牌名校所拿下，和去年如出一轍。

政治大學奪人文、法政、商管領域三冠王，觀光休閒由高雄餐旅大學一枝獨秀，數理化由台灣大學奪冠，工程和建築設計則是成功大學最優。

但在第二名之後，有些分榜，則出現了有趣的新面孔。第一個值得注意的是，在社會人文類，過去長期被認為是工科名校的成功大學，居然打敗東吳、淡江、輔仁、台師大等人社領域名校，搶下第三名。

2015年，公共衛生領域的蘇慧貞教授，成為成大第一位女校長，也是少數不是理工醫學背景出身的成大校長。她的治校理念第一條就是「厚植人文底蘊」，目標是「培植全世界優質公民」，在理工教學外，特別重視人文養成，這也帶動成大在人文社科整體表現的提升，獲得企業肯定。

第二個變化則是出現在法政類，東吳大學取代台灣大學，從去年第四名站上第二名。

東吳在法政類一直都是與政大並列的名校，奪下第二並不奇怪，但台大排名下滑，就很值得探究。2018一整年台大僅有代理校長，卡管案紛擾一年，也許正是主因。

期間政治力干擾不斷，教育部和台大校長遴選委員會對《大學法》的見解出現極大差異，甚至有違法亂紀之虞，可能導致社會大眾對於台大在法政領域的印象分數下滑。

第三個比較明顯的變化，出現在觀光休閒類，高餐和景文依舊維持前二，不愧是餐旅業界的「南高餐、北景文」，但今年文化大學衝上第二，與景文並列。

文化觀光學系過去在《遠見》企業最愛大學生評比中，曾多次搶入前三，該系有完整的產學雙軌制度，學生大三前須在觀光產業進行400小時實習，大三升大四時還能自由選擇國內觀光產業及海外飯店，進行雙軌學習、提前累積實務經驗。文化大學校友眾多，在人脈牽線下，實習場域包括歐美日東南亞及國內各大餐旅企業。

從本次不同領域企業對學校的評價中，可見過去「國立優於私立、大學優於技職」或是「理工、人文」等社會刻板印象，正漸漸消解中。只要大學找出特色，跨域整合資源，每所學校都可以創造獨特優勢。

＞＞【數位專題】選校前，哪些眉角不可不知？

【本文摘自遠見大學特刊；更多文章請上遠見雜誌官網

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