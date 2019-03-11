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國光生技擬增資20億蓋第2條充填線　最快2021年貢獻產能

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▲國光生技董事長詹啟賢、總經理留忠正。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起國光生技董事長詹啟賢、總經理留忠正。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

國光生技（4142）今天（11日）向媒體說明今年營運佈局，除了流感疫苗在台灣、大陸、歐洲、東南亞的佈局進度之外，同時宣布今年擬辦理20億元的現金增資案，做為建置第2條充填線所用，最快2021年就可拿到歐美與台灣的GMP認證。

流感疫苗的部分，國光生技過去在國內流感公費疫苗占比約一半，大約300萬劑，不過今年政府公費疫苗雖然同樣預計釋出600萬劑，但是可望從3價轉為4價，以平均單價較高計算，法人看好營運有望成長30％左右。

請繼續往下閱讀...

大陸市場的部分，國光生技去年流感疫苗出貨量約50萬劑，目前仍然以3價為主，今年規劃生產的量比去年成長，不過幅度並不大，因為充填的產能滿載，所以開始建置第2條充填線，同時今年積極申請大陸4價藥證，目前已經取得三期臨床試驗核准，預計5月開始收案，8月完成，最快明年上半年 提出4價流感藥證申請，力拼2021年在大陸銷售。

其他國家的部分，流感疫苗也規劃到歐洲申請藥證，現在正在等主管機關審查，預計第一階段會在奧地利、丹麥、瑞典、芬蘭，第二階段再拓展到其他國家，另外，東南亞的部分，已經有在泰國申請3價、4價流感疫苗藥證，預計再幾個月拿到藥證，並且已經找好合作夥伴，接下來會進一步延伸到東協其他國家，再去南半球發展。

同時，國光生技宣布，今年擬辦理現金增資20億元，換算股權約30%，預計3月開始定價，4月底完成，資金將主要用來建置第2條充填線，產能可望增加3倍，計畫明年交機，最快2021年就可拿到歐美與台灣的GMP認證，其它資金則用來改善公司的財務體質。

最後，國光生技旗下安特羅生技，目前在台灣進行本土的腸病毒71型疫苗三期臨床試驗，預計4月完成1250人的收案，年齡介於2個月至6歲幼兒，明年1月解盲送藥證，同時，越南也在三期的審查，預計6月通過核准，下半年就可以開始進行三期臨床，規劃收案2500人。

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關鍵字：國光生技,流感疫苗,安特羅生技

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