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為8千萬營業稅互槓　財部：願與教育部溝通

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▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲教育部為產學合作5%的營業稅槓上財政部，財政部今日表示願開溝通大門。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今年初函釋，大學產學合作所取得的收入，原則均須課徵5％營業稅，遭到教育部產生矛盾，根據財政部的了解，各大產學合作所得一年約17億元，課徵營所稅大約8,000多萬元。財政部今（11）日表示，會與教育部跨部會溝通，再來進一步研議。

教育部長潘文忠時，不宜課徵營業稅，況且財政部為課徵這些營業稅，反而要增加更多行政及人力成本，教育部與財政部積極溝通中，盼財政部也支持學校投入產學研究。

請繼續往下閱讀...

而財政部也派出財政部政務次長劉孟奇溝通。立委蔣乃辛直批，財政部不會理劉孟奇，應該由潘文忠親自出馬，且去跟行政院長蘇貞昌「告狀」。

財政部今日表示，解釋令是今年1月8日上路，長久以來都依照1986年頒佈的解釋令，在處理學校產學合作收入的營業稅問題，當時研議的基礎法規為「建教合作辦法」，但該法幾經變更，最終廢止，且隨產學合作型態漸增，當初的解釋令不再合用，勢必有調整需求，才會在今年初頒佈新的遊戲規則。

新的課稅方式也訂有日出條款，今年元旦起才適用，沒有回溯課徵問題。檢視產學合作收入，除了人才培育收入與提供教育勞務目的相近外，其餘收入，如智慧財產權運用收入、技術移轉收入等，性質比較接近「銷售教育勞務」，才會認定有課徵營業稅必要。

且營業稅為代收性質，對學校及合作企業來說，都不會造成額外負擔；學校可將營業稅增加至專利等服務的售價上，假設原本賣100萬，增加為105萬元。

財政部表示，有關大學接受非政府機關委託辦理專題研究、檢測檢驗、技術服務、技術移轉及智慧財產權益運用等產學合作事項取得的收入，是不是符合營業稅法第8條第31款規範，屬於「經主管機關核准設立的學術、科技研究機構提供之研究勞務。」可以免課徵營業稅財政部已經發函詢問教育部的意見，獲得共識後，研擬訂定相關規定。

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關鍵字：教育部,產學合作,營業稅,8千萬,財政部

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