台塑化公告股利4.8元　加大美國投資1.5億美元

▲台塑化今天公告將分配現金股利4.8元，創下三年新低，不過台塑化看好美國市場，將擴大當地投資45億元。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

台塑化（6505）今天（11日）公告配發現金股利每股4.8元，是過去三年的低點，台塑化指出，由於去年第四季國際油價崩跌而影響獲利。另外台塑集團今天提出將加碼美國路斯安那州投資案，預計加碼1.5億美元，相當於新台幣45億元。

台塑化今天公告，將發配每股現金股利 4.8 元，是三年來的新低，但是配息率約 76.19%，則是近三年的新高，預計發出457.25億元現金股利。據了解，由於去年第四季開始國際油價崩跌，原油及石化產品都受影響，台塑化第4季稅後虧41.89億元，雨第3季的206.99億元，一來一往就差很多，整體也由盈餘轉為虧損，換算成每股虧損0.44元，是16季以來的虧損。

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不過當台塑化有虧損狀況，台塑集團看好美國市場，因此加碼路易斯安那州投資，台化、南亞及台塑化等三家公司總共將投資1.5億美元，相當於新台幣45億元，將將投資美國子公司FG INC.，預計全案預計20日董事會決議通過 。

台塑三家公司指出，目前已經陸續辦理取得建廠土地等各項前期作業，這次決定增資，主要是考量後續有後續仍有支付技術授權費、基本設計費及前期工程費用等資金需求。

據了解，路易斯安納州投資案是台塑這幾年在美國的最大投資，這是由台塑化來主導，設立乙烷裂解廠及下游廠，將分成兩期來擴建，其中一期將於2020年動工，2024年完成。

▼台塑化今天公告將分配現金股利4.8元，創下三年新低，不過台塑化看好美國市場，將擴大當地投資45億元。（圖／記者季相儒攝）