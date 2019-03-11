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綠能二度傳延後薪資發放　大同旗下子公司連環爆

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▲綠能科技。（圖／業者提供）

▲綠能科技。（圖／業者提供）

財經中心／綜合報導

大同集團旗下華映（2475）、綠能科技（3519）去年底同一天重訊爆發財務危機，今天（11日）華映再公告大量解僱員工2500人，隨後又有綠能員工向《蘋果日報》爆料，今年已經出現2次薪資延後發放的情況，對此綠能則回應為銀行作業問題。

大同旗下面板廠華映在107年12月13日向台灣桃園地方法院聲請重整，太陽能廠綠能科技也在同一天宣布向經濟部申請債權債務協商，但是綠能不僅通過申請，並與銀行團達成初步共識，已經獲得83.73%債權銀行的多數同意。

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不過根據爆料內容，綠能員工指出，今年已經出現2次薪資延後發放的情況，原本每個月8日為發薪日，但是2月薪資卻到3月11日上午11點入帳，而且公司也沒有幫員工繳交勞保費用，並且陸續都在資遣員工，甚至已經停掉部分生產線，不少員工憂心飯碗。

對此，綠能回應表示，有關薪資延後發放的問題，主要是因為目前處於債協程序，需要成立信託專戶，因此有相關律師及銀行協助審核資金管理，造成銀行作業時程延後一兩天，不過遞延仍然還是會如實發放。

至於勞保費的部分，綠能員工指出，一直到收到勞保局公文來函，才知道綠能有扣員工勞保費，卻沒繳給勞保局，被資遣員工憂心影響申請失業補助撥款，對此，綠能回應，後續已陸續繳納，並出具證明，強調不會受到影響。

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關鍵字：華映,綠能,大同,薪資

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