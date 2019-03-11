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華南金股利上看1.1元　投資台股擬再加碼高股息股

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華南銀行,華銀總行大樓,金融（圖／記者李鍾泉攝）

▲華南金今日舉行法說會，外界對於華銀的股利分發保持樂觀的看法（圖／記者李鍾泉攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

華南金今(11)日今日舉行法說會，法人關心華南金發放股利的情形，根據華南的資料顯示，近5年來往年股利分配率為90%、88%、88%、90%、87%等平均大約88%。如果參採過往股利政策參採往年的發放率來說，今年股利的發放每股應該上看1.1元。

華南金去年稅後純益為145.97億元，每股稅後純益為1.26元，華南金102年股利配發率為90%、103年配發率為88%、104年則是88%、105年則是90%、去年則有87%，依此來算平均大約有88%以上。

請繼續往下閱讀...

法人推估，如果股利政策參採往年的發放率來說，今年股利的發放每股應該上看1.1元。

對於台股的看法，華南銀行總經理鄭永春表示，目前的市場資金仍然充沛，看法是「不樂觀也不悲觀」，今年的投資策略投資在高股息上，因此

對於台股的看法，華南銀總經理鄭永春表示，市場資金依然充沛，對股市不樂觀也不悲觀，會加碼低波動高股息個股，台股部位預估今年再加碼20億元，由先前的100億元調高到120億元。

展望今年，在中美貿易緊張，全球金融緊縮以及英國脫歐等不確定之下，華南金將密切關注全球局勢，華南金認為，現在市場預估，美國升息1次的機會，已經降低為4%，其他國家也轉向寬鬆的貨幣政策。

因此華南金認為，今年會積極提升金融操作策略，深耕財富管理及擴大海外獲利為業務推廣重點主軸，並且透過數位通路延伸各項業務，開創新局。

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關鍵字：華銀,法說,獲利,股利,台股,加碼

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