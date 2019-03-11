勝利涉性買賣YG市值蒸發32億　K-pop類股一片慘綠SM也遭殃

▲ 勝利性買賣事件讓韓國流行音樂類股一片慘綠。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

南韓天團BIGBANG成員勝利陷入性買賣嫌疑被立案調查，稍早甚至發IG表示退出演藝圈，ㄧ連串負面消息讓韓國流行音樂（K-pop）類股慘綠，除勝利經紀公司YG娛樂之外，就連SM、JYP等公司股價也慘跌。

勝利首先因他投資的夜店「Burning Sun」被爆出夜店高層率保安圍毆打人，警察還把被害者當成加害者，讓被害者憤而投書媒體，懷疑警方吃案，夜店方勾結並賄賂。經過20萬國民請願通過後，警方徹底介入調查，更挖出包含勝利疑似性招待「重要客人」、朋友撿屍且偷拍女子等惡行他都知情，導致雪球越滾越大。

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上週日（3/10），韓國警方表示勝利將以涉嫌協調性買賣的罪名，以「嫌疑人」的身份接受調查。周一開始就讓韓國流行音樂類股一片慘綠，截至今日收盤，YG entertainment股價下跌14.1％，市值蒸發1164.8億韓元（約32億台幣）；旗下擁有人氣男團「EXO」的SM Entertainment下跌10.49％、CUBE Entertainment下跌3.82％、FNC Entertainment下跌11.12％。

另外，與SM、YG並稱韓國三大經紀公司的JYP也一度慘跌4.5％，但最終在尾盤上揚，最後以漲幅3.65％坐收。

根據《日本時報》報導，手中持有韓國流行音樂類股股票的HDC資產管理公司基金經理人Yoon Joonwon表示：「我想，我需要等到勝利的案件解決。」