退休族、小資族必看！經理人教你如何善用配息型ETF存老本和一桶金



▲穩健型投資人可以透過配息型ETF存老本跟一桶金。（示意圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

自從台積電首創分季派發股利，就為台股彈性配息開路，也讓喜好固定收息的投資人，提供另外一種選擇；其實國內有許多ETF也會配發現金股息。根據公開資訊觀測站統計，目前國內掛牌的ETF的161檔中，約有79檔ETF會配息，分為每年、半年或每季配息，類型廣泛包括有台股型、特別股、美債、新興債或高收債等，最高收益率達8%。經理人建議，目前股票能夠逐季配息的並不多，但退休族、小資族可以從股市買進ETF，享有多次配息好處，但建議慎選規模流動性大、報酬表現穩定的標的。

ETF近年來成為許多穩健型投資人的最愛，根據統計，目前國內掛牌的ETF一共有161檔，其中79檔在發行規畫設有「配息機制」，其中有45檔債券、32檔股票及2檔不動產投資信託（REITs）ETF。每年配的有23檔、半年配有14檔，到季配息最多高達42檔，特別是近期熱門的債券ETF，又分為投資級債、新興債和高收債等多元類型，大多也都是季配型的ETF。下列為各配息型ETF特性與投資要點：

1》台股型：



經理人說明，這些標的通常不是連結的資產有配息特性，就是因應市場需求而分配，例如元大台灣50或是元大高股息ETF，就是每年收取上市櫃公司股利，投信公司會進行分配給投資人，平均都有3%至5%收益率，投資的標的為國內的前50大或100大公司，市場較為熟悉且分散，有低波動特性。

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▲季配型的台股標的選擇很少，經理人建議從配型息ETF長期布局。（圖／資料照）

2》REITs、特別股：



若是偏好海外資產，且對金融股較有興趣的投資人，可以利用REITs、特別股類型的ETF布局。前者可以收取海外REITs股利，投資海外的房地產與不動產，投資人的收益來源主要來自於穩定的租金收入；後者投資海外特別股，兼具股票和債券性質，相對股票的波動較低，卻又有類似債券固定配息的好處，通常連結金融股，指數的平均利率有4%至6%。

3》債券型：

而若想要挑戰高收益率的投資人，經理人也建議，債券型ETF分為投資級債、新興債和高收債等多元類型，投資級債約有4%-6%收益率，而全球高收債的單次配息率甚至衝到8%。

而ETF本質是追蹤指數，配息率理應貼近所追指數的股利率或殖利率；但行情波動、管理策略及規模變動，都可能讓收益產生變化，因此經理人大多建議，投資配息型ETF要小心股票的流動性，最好挑選掛牌時間久、有配息紀錄且報酬率穩定的ETF，判斷投信管理狀況。

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