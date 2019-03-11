馬英九批能源政策　經濟部：製造問題的人不應指責解決問題

▲前總統馬英九出席民間活動時批現在能源政策有問題，經濟部回嗆，製造問題的人不應指責解決問題。（圖／資料照／台電提供）

記者馮建棨／台北報導

台灣能源長期仰賴進口，前總統馬英九出席論壇時指出台灣能問政策很有問題，經濟部回批，缺電是馬政府時代問題，製造問題的人，實在不該指責解決問題的人。

據了解，前總統馬英九出席「2019民間能源會議」時表示，蔡政府把頭埋在沙裡，不願面對事實與民意，並且提出六個主題：一、公投否定廢核。二、支持核電主流。三、以火養綠─五成發電仰賴燃氣風險高。四、綠能成長緩慢，離岸風電成本高。五、廢核國減少，核廢料已有解方。六、以核養綠，訂出最佳能源配比。

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馬英九還說，民進黨2025年「非核家園」的目標太樂觀，因為臺灣再生能源每年成長極有限，無法取代可以全天候發電的核能；廢核造成缺電，將傷害到臺灣的經濟發展與人民生活。但蔡英文認為自己的能源顧問是頂尖的，非核家園的目標一定可以達成。

經濟部回應，過去三年的最低的「備轉容量率」是105年5月31日的1.64%，這是過去的政府缺乏相關能源政策配套規劃，留給新政府的挑戰。製造問題的人，實在不該指責解決問題的人。

經濟部還說， 馬前總統提出1234能源配比，不符合民意減煤期待；錯把815大停電的原因從設備問題歸咎於整體供電不足，這是誤導大眾；德國、西班牙、法國及韓國都在進行非核或減核，代表減核的確是世界趨勢。

經濟部指出，應務實面對目前臺灣核廢料無處可去，當前乾貯設施無法獲得地方政府支持，以致無法興建或啟用，造成用過燃料池滿，反應爐內用過燃料棒無法退出更換，造成延役的路被堵死。

經濟部說，正是因為過去的政府缺乏相關能源政策配套規劃，留給新政府的挑戰。製造問題的人，實在不該指責解決問題的人。

▼前總統馬英九出席民間活動時批現在能源政策有問題，經濟部回嗆，製造問題的人不應指責解決問題。（圖／資料照／台電提供）