台新金前2月獲利增27%　今年現金股利維持穩定

▲台新金總經理林維俊。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

台新金今(11日)天舉行2018年第4季法說會，今年前2月獲利受到投資收入高成長帶動，成長高達27%。展望今年股利政策，台新金總經理林維俊表示，今年現金股利將維持55%，維持穩定。

去(2018)年台新金稅後淨利129.3億元，跟2017年相較略下降1%，其中去年台新金有81%獲利來自台新銀行，證券只佔1%，另18%獲利來自對彰銀的22.5%持股。去年台新金EPS為1.09元，股東權益報酬率(ROE)9.06%，年底每股淨值為12.33元。

請繼續往下閱讀...

台新金總經理林維俊表示，台新金去年淨利息收入成長4.6%、淨手續費收入成長4.4%、投資收入年成長9.4%，均較前年成長，營業收入年增5.1%；但基於穩健原則，對普天集團應收帳款承購業務可能損失，也在去年全數提列備抵，因而全年稅後淨利較前期減降1%。

去年台新金淨收益共397億元，其中有近5成來自淨利息收入，3成來自淨手續費收入，另近2成來自投資收入。值得留意的是，台新金證券手續費收入年成長高達76.5%，主要是2017年8月底台新金併購大眾證券後，業務量擴增。

另台新銀行總放款餘額較前一年度成長6.1%，總存款餘額成長5.6%，外幣放款則成長12.9%；在信用卡相關業務的表現，不論在卡數、特店家數、簽帳金額等各指標均持續成長，特別是全年簽帳金額成長19.3%，但也導致成本增加。

林維俊也指出，台新金今（2019）年前2月稅後淨利年成長達27%，今年前2月利息收入維持穩定，財管、法金業務上都有所斬獲，投資收入高成長，今年前2月獲利動能強。

針對投資人最關注的股利政策，林維俊指出，今年也將維持穩定的現金股利發放政策，現金股利會維持在55%。

法人表示，若從去年EPS為1.09來估算，今年台新金現金股利應該會落在0.59元，相較於去年的0.54元，今年可望比去年來得好。

今日法說會上，林維俊也特別提到台新銀行上海辦事處已在今年1月獲金管會核准，並視為台新銀行佈局大陸業務的重要里程；此外，也將持續於亞洲南向及西進的佈局，透過香港、新加坡、東京、布里斯本等海外分行積極強化海外獲利佔比。