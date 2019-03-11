企業擺脫號碼束縛　台灣大攜手思科推雲端總機

▲台灣大攜手思科推雲端總機服務。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣大哥大繼去年推出「M+行動分機」服務後，今（11）日再度攜手台灣思科Cisco將於4/15推出領先業界的「台灣大雲端總機（Cloud PBX）」，把傳統交換機搬上雲端。

當來電時無論是手機、IP Phone桌機，還是筆電都會同步響起，在雲端之下皆可成為分機，不會漏掉任何重要來電，同時還提供整合通訊（UC）會議室功能。據了解，台灣大此一服務首波將鎖定新創、保險、流通零售、旅遊、仲介、休閒餐飲等中小型用戶產業。

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台灣大表示，用戶只需要下載App，並且環境當中具備網路設施，即可使用此一服務；值得注意的是，雖然用戶使用的是「M+行動分機」App，語音通話走的是電信固網門號，但由於此一服務可藉由網路通訊，因此即便手機當中沒有搭載SIM卡亦可使用。

台灣大企業用戶事業群營運長吳傳輝表示，台灣大早已預見企業通訊模式發展出UCaaS（雲端企業協同服務）會是世界趨勢，因此，為滿足企業多面向、多樣化的通訊需求，攜手全球Cloud PBX市佔近60%的Cisco合作，為企業客戶量身打造一個全新、穩定的「雲端總機」服務，翻轉企業語音市場，為企業通訊應用打開一扇嶄新的大門。

台灣大指出，企業透過雲端總機將會比傳統方式省下高達33%的建置與通話費用，還可為企業客戶降低成本、提高效能，並協助企業客戶逐步數位轉型。

思科系統台灣總經理陳志惟指出，協同合作的靈活度是企業邁向敏捷管理的重要依據，如何能有效整合數據、語音和視訊，簡化企業基礎架構是關鍵所在；尤其PBX系統和舊有的電話應用，早已不能滿足現階段企業發展的需求，企業需要更靈活擴展性，藉由思科雲端通信解決方案，將可協助客戶每月降低運營成本與管理開支，優化營運流程的語音和視訊服務，不但可提高員工的工作效率，同時也帶動企業改革與創新，提升產業競爭的優勢。

台灣大表示，企業一旦導入「台灣大雲端總機」服務，即可淘汰傳統交換機，省下每年高額的交換機維護費，以擁有6條外線的24人的企業為例，最高可為企業節省33%的建置成本與通信費用，除了IP Phone桌機外，電腦和手機也可同步安裝「台灣大雲端總機」軟體與App。

當來電時，IP Phone桌機、手機、電腦都會同時響起，員工可依據當下情況選擇最合適的裝置接聽；另外，對於業務繁忙的外勤人員而言，通話期間如需轉移到其他通話裝置時，也無需掛斷重撥，只要輕按一鍵，即可無縫移轉到其他裝置，且通話不會間斷。

除通話功能外，「台灣大雲端總機」服務更提供整合通訊會議室，企業員工可利用IP Phone桌機、手機或電腦開啟UC會議室，召集與會成員立即進行視訊會議，幾乎整個城市都可成為企業用戶的會議室。首波將瞄準全台佔比超過97%的中小企業，朝數位轉型邁進。

「台灣大雲端總機」將於4/15起正式上市，即日起至4/15前預約申請「台灣大雲端總機」，即可享有月租費前三個月免費的優惠方案（需綁約24個月），依申請帳號數的多寡還可享有更多優惠。申辦標準方案（1~20個「台灣大雲端總機」帳號），即可享合約期間內月租費8.5折優惠；申辦進階方案（21~99個「台灣大雲端總機」帳號），即可享合約期間內月租費8折優惠；申辦商務方案（100個以上「台灣大雲端總機」帳號），即可享合約期間內月租費7.5折優惠。