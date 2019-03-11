近6成民眾誤認「核能是台灣主要電力」　最討厭核廢料放在居住地

▲核能議題在台灣吵得不可開交，不過調查發現，近6成民眾認為台灣主要電力來源是核能，事實上核能占能源配比只有10.1%而已。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣綜合研究院今（11）日公布能源政策民意調查報告，發現近6成民眾認為主要電力來源為「核能」，但事實上核能占能源配比僅10.1%；另有超過4成民眾認為「找不到核廢料最終處置場」是發展核能一大隱憂，且高達6成6民眾反對核廢料放置在自己所居住的城市。

根據經濟部能源局公布去年全國發電量2736億度，其中最主要電力供應來源依序為燃煤、燃氣及核能。不過這次調查發現，高達58.8%民眾認為主要電力來源為「核能」，再者是「燃煤」占55.9%，可見民眾對於能源議題的相關訊息理解並不足夠。

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至於核能發電，民眾對擔心的是核廢料的威脅，有41.2%民眾認為「找不到核廢料最終處置場」是最大隱憂；另有6成6民眾不支持核廢料最終處置場址設置在自己或家人的居住城市。與上次調查顯示，也有近8成民眾不贊成將高放射核廢料的永久儲放地設立在自己所居住的城市，顯示民眾對於核廢料是排斥的態度，且對高放射性會有更高的排斥感。

▲調查也發現，6成6民眾不支持核廢料處置場址設置在自己或家人的居住城市。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

調查也指出，「在無法妥善處理核廢料或找到最終處置場址之前，不應該繼續興建核電廠或讓屆滿運轉40年限的核電廠延役」的說法，民眾的同意度也跟著上升至49.2%，而不同意度也下降至35.9%。

整體來看，在「不缺電」的前提下，民眾傾向支持非核家園；進一步分析，「如果沒有核電，台灣的供電能力仍都能穩定，卻能免除核安及核廢的風險」為前提，對非核家園的支持度高達72.3%、不支持者僅有16.1%。

台綜院能源政策民意調查報告的調查時間為3月2日至3月5日，這次一共收集1515份樣本數，透過電腦輔助電話訪問的方式進行調查，調查對象為台閩地區一般家戶內年滿18歲以上的國民，在95%信心水準下，抽樣誤差介於正負2.52%之間。