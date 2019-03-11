誠美材董座之爭暫擱　何昭陽、葉美麗達成共識

▲誠美材前左起為董事長何昭陽、副董事長葉美麗，後左起為財務長連巍鐘、獨立董事蔡蒔銓、專務董事陳俊雄、獨立董事劉韋廷。（圖／讀者提供）

記者姚惠茹／台北報導

誠美材（4960）今天（11日）由葉美麗召開董事會，會後發出聲明表示與何昭陽屏除成見進行會面，並且初步針對解決銀行拒絕動撥資金問題、解決昆山經營權危機，以及撤銷昆山子公司在2月1日董事會決議成立的臨時經營管理小組、撤回4月26日召開誠美材臨時股東會另議，這2件事達成共識。

誠美材今天依公司法第203條之1規定召開董事會，會中基於葉美麗與何昭陽先前會商，為了誠美材正常營運，願意共同解決彼此爭議，因此相關人事案決議緩議，以盡速解決誠美材財務危機。

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繼3月7日何昭陽、葉美麗進行雙方第一次的面對面磋商後，葉美麗表示，今天雙方再度屏除成見進行會面，並就兩件事達成共識，一為解決銀行拒絕動撥資金問題、解決昆山之經營權危機，也就是雙方一致認為，為謀求誠美材全體股東的最大利益，當務之急是取得銀行團的信任，使銀行團重新啟動對誠美材貸款額度動撥，以及決議對昆山子公司上限不超過1.1億美金的增資案，以確保誠美材對昆山子公司的經營權。

第二件事就是撤銷昆山子公司在2月1日董事會決議成立的臨時經營管理小組、促請獨立董事劉韋廷撤回在4月26日召開誠美材臨時股東會之召集等重大事項，也關涉誠美材的未來，將擇日另行召開董事會進行討論。