春雨過境水庫進帳多　2.1億噸灌入緩解旱象

▲過去竹苗水情吃緊，還好這幾天春雨替水庫補元氣，增加供水時間，對於和相也有緩解的效果。（圖／取自水利署）

記者馮建棨／台北報導

這幾天鋒面過境全台有雨，春雨注入各大水庫，尤其是新竹苗栗地區，進帳頗豐，對於水情有幫助，累計全台水庫總進帳2億1930萬噸。

由於去年秋季開始降雨量大減，今年春季新竹及苗栗地區水情持續不佳，開始出現水情吃緊的狀況，經濟部從4日開始把新竹地區的水情燈號從「水情稍緊」的綠燈轉為轉換「一階限水」夜間減壓供水的黃燈，另外高雄地區因為高屏溪流量減少，因此把水情燈號從「水情正常」的藍燈轉為「水情稍緊」的綠燈。

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根據水利署最新統計，截至今天（11日）為止，過去幾天降雨已經有明顯的水量流入水庫，其中進帳最多的是石門水庫有5800萬噸、蓄水率提升14%，翡翠水庫也有1800萬噸、蓄水率提升4%，

值得注意的是，過去水情較差的竹苗地區，寶山及寶二水庫進帳約1450萬噸，蓄水率提升18%，對於緩解旱象有幫助，另外在明德及鯉魚潭也分別近進帳500萬及2500萬公噸，且仍有水量持續進帳，對於水庫供水期程有很大的助益。

水利署說，另外為了增加水庫進帳，這幾天讓上坪堰持續滿載取水，讓寶山、寳二的水位持續提升，延長水庫供水時間。

▼過去竹苗水情吃緊，還好這幾天春雨替水庫補元氣，增加供水時間，對於和相也有緩解的效果。（圖／取自水利署）