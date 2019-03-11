權值股力拼翻紅　台股開低走高終場小漲8.53點月線失而復得



▲全球經濟展望下修、華為又對美國政府提出訴訟等利空，都讓投資市場信心備受考驗。（示意圖／記者李毓康攝）

記者劉姵呈／台北報導

由於華為對美國政府提出法律訴訟，讓投資人擔心已有轉圜的美中貿易戰會橫生變數，不僅美股連五跌，亞洲區域股市也表現不佳，陸股開盤重挫，顯見市場持股信心不斷退縮，台股年線之前市場追價謹慎。今（11）日盤中受到台積電（2330）連日走跌影響，權值股也休兵，壓抑指數上升空間，指數最低下探10,214點；終場權值股力拼翻紅，食品、汽車、金融等類股逆勢走揚，集中市場加權指數小漲8.53點，收10,250.28點，漲幅0.08%，成交量下挫最低至907.1億元。

美股拖累亞股走勢，加上鴻海傳出被微軟告的消息，台股今日也無法倖免，集中市場加權指數開盤下跌17.48點，以10224.27點開出，台積電早盤下跌逾1%下，盤面缺乏主流股，跌幅最大擴大逾26點。

蘋概三王大立光（3008）終場小漲0.11%、報4,490元；台積電（2330）由黑翻紅小漲0.22%、收230.5元，僅鴻海（2317）小跌0.42%、收70.4元；其他交投較為熱絡的大型權值股如聯發科（2454）小漲0.93%、玉晶光（3406）漲逾1.59%；穩懋（3105）、環球晶（6488）等終場走勢仍疲乏，跌幅在0.4%-0.9%不等。

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歐央行下調成長預期，且中國大陸進出口數據不佳，使市場擔憂全球經濟展望不佳；美股連五黑，道瓊工業指數、Nasdaq 指數、S&P 500 指數與費城半導體四大指數同步應聲下跌，為今年以來單周最大跌幅，其中道瓊今年以來第二次單週走跌，Nasdaq 也終止連續十週漲勢。

分析師表示，近期美股連日走跌，台股上周也出現許多個股獲利了結的狀況，拖累指數逐步滑落，跌破10,300點大關，雖年線關卡不易一蹴可及，但籌碼面與量能為有失控的局面，等待緩步消化賣壓後，仍可望蓄積上攻動能。