捷迅拿下大陸郵政業務　去年每股賺2.81元年成長近三成

▲捷迅總經理孫鋼銀表示，今年電商客戶群之營收佔比將由前一年度的30%提升至37.53%，業績看旺。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

國際貨運承攬業者捷迅今（11）日表示，受惠於獨家承攬大陸郵政空運來台轉運的包裏業務，加上電商客戶群穩定成長，捷迅2018年合併營收為27.2億元，較去年同期成長2.32%；每股盈餘(EPS) 2.81元，獲利年成長率將近三成。

另外，針對美中貿易戰的變數，捷迅總經理孫鋼銀表示，美國總統川普日前表示願意延長貿易戰休兵期限，推遲108年3月2日增加的25％稅率，稅率將維持在10%，甚至在3月27日川習會後有可能低於10%，回復原本稅率，先前居高不下的空、海運艙位運價因此得有鬆動空間。

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時間拉回2017年。捷迅承接由中國大陸郵政包裹貨物轉口至歐美各地之電商客戶群，獨家承攬中國郵政空運來台轉運的郵包業務，為該公司在中國大陸境外唯一承接配合轉口業務的承攬業者。

孫鋼銀指出，捷迅去年與中華郵政簽約合作，得將包裹透過中華郵政運送，以更多元方式將貨物轉口至歐美世界各地，預計今年下半年將加大力度，今年電商客戶群之營收佔比，也將由前一年度的30%提升至37.53%，業績看旺。

展望後市，捷迅表示，目前大陸電商客群將郵件來台轉口至歐美世界各地的交易模式已臻成熟，捷迅搶先各家取得先機，同時搭配自行開發之物流系統，提供客戶全方位的即時服務，創造新一波商業模式並挑戰獲利再成長。