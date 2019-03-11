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投資新興市場債撇步！掌握6年階梯買回策略　兼具收益與抗波動兩優勢

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▲▼新興市場貨幣危機。（圖／達志影像／美聯社）
▲2019年新興市場潛力大，投信法人推出階梯買回新策略。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者劉姵呈／台北報導

2019年金融市場震盪起伏大，突顯收益型投資工具的重要性，近兩年，「目標到期型債券基金」更成為投資市場主流，其投資架構及買回機制再進階的階梯買回基金，更適合現階段市場投資需求。而當中新興市場債因歷經去年整年的失血，今年資金大回流，法人建議，用6年階梯策略投資新興市場債券基金，可以幫助投資人打造固定現金流，同時戰勝高波動市場。

國泰投信債券投資部古學敏副總指出，以去年12月底為例，相較全球公債、美國公債及投資級債約1.33~2.61%的收益率，新興市場債券的收益率高達6.05%。

另一方面，國際貨幣基金全球經濟展望報告中指出，2019年新興國家經濟成長率預估為4.5%、優於美國的2.5%，新興市場國家成長動能轉強，可望帶動企業獲利，而且新興市場債選擇多樣化，有體質佳的主權債及公司債可以選擇，還具備高債息優勢，新興市場債將是投資債券中兼具收益與風險分散的選擇。

請繼續往下閱讀...

古學敏進一步說明，2018年受中美貿易關係緊張、阿根廷與土耳其傳出負面消息、FED未持續升息、美元偏強走勢等利空影響，壓抑新興債市表現相對疲弱；然而，隨著市場投資信心的回升，年初以來，資金重新淨回流新興市場債券基金，國際金融協會（IIF）也預計，未來將有「大量資金」湧入新興市場資產，新興市場經濟成長動能可期，債息也可望維持優勢。

▼今年以來，債券市場當中以新興市場債最吸金。（示意圖／達志影像／美聯社）
▲▼印度股市。（圖／達志影像／美聯社）

而他也建議，可以利用6年階梯目標到期策略布局新興市場債券基金，像是國泰投信的6年階梯到期新興市場債券基金以新興市場債券為標的，並且採取6年階梯買回策略，創新分批落袋機制，打造固定現金流的資金運用。

何謂階梯式設計？國泰投信表示，買回機制是目標到期的進階版，是依據階梯設計投資於不同天期債券，短天期債券可有效降低利率風險、長天期債券則可追求較高收益，滿2年起即可每年以階梯式領回一定比例的單位數，資金運用更靈活，滿足不同階段理財規畫與財務目標。

而目標到期好處在於，投資人只要持有到期，債券沒有違約的情況下，價格終將回歸面額，在持有的6年期間，不用擔心市場震盪，也不需預測進出場時間。

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關鍵字：目標到期債券基金,債券型基金,新興市場債

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