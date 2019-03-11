看好特力家進駐蝦皮　一銀主辦68億聯貸案成功

▲特力家進駐蝦皮商城，一銀認為可以擴大線上的客源（圖／業者提供、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

第一銀行統籌主辦特力集團旗下特力股份有限公司5年期68億元聯貸案成功，將來作為特力集團償還既有的金融負債及充實營運資金之用。

一銀與特力屋今（11）日舉辦簽約儀式，特力集團何湯雄總裁親臨現場致詞，並由特力公司董事長李麗秋及第一銀行董瑞斌董瑞斌共同換約，聯貸資金共計68億元，用於償還既有金融負債暨充實營運資金所需。

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一銀表示，特力集團旗下貿易事業遍布全球11個國家，並於台灣、中國大陸、美國及德國四地設有物流中心，並建立「特力屋」、「HOLA特力和樂」及「HOLA CASA」等知名零售品牌，該集團秉持「家的大小事，一輩子都是特力的事」理念，致力於提供多元居家問題解決方案及滿足消費者多樣化的購物型態需求。

另隨著電商時代來臨，推出「特力家購物網」，協助拓展零售業務，近期並攜手蝦皮購物，進駐蝦皮商城，開拓線上消費客層。此外，更進一步引進新零售數位科技，打造全台首間智慧門市，大幅提高情境式陳列占比，強化商品體驗，提供消費者現場專業服務與諮詢，主動拉近與群眾的距離。

▼特力集團與一銀簽署聯貸契約。（圖／一銀提供）