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潤泰全楊梅廠4月歇業資遣303人　工會批「訂單滿滿轉至大陸黨營事業」

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▲▼潤泰全球工會今天到證交所抗議，要求政府單位應積極介入監督潤泰全球公司關廠決定，以保障勞工及股東權益。 。（圖／記者紀佳妘攝）

▲潤泰全球工會今天到證交所抗議，要求政府單位應積極介入監督潤泰全球公司關廠決定，以保障勞工及股東權益。 （圖／記者紀佳妘攝，下同）

記者紀佳妘／台北報導

潤泰全（2915）2月底宣布，桃園楊梅廠將在4月26日歇業，預估資遣303名員工。潤泰全工會今（11）日到證交所抗議，高喊「潤泰全球訂單滿滿，關廠弊端疑點重重」等口號，並提出2大訴求，呼籲潤泰全應將大陸訂單轉回台灣，永續保障員工權益，同時也希望政府單位介入監督潤泰全關廠的決定。

潤泰全楊梅二廠企業工會理事長劉貞勝表示，資方近年來早已布局關閉紡織廠，逐步將公司訂單轉至大陸黨營事業「華茂集團」旗下在安徽安慶的工廠生產，更有轉移訂單至長洲、江蘇等地，刻意減少台灣楊梅廠產量與產能，卻欺瞞社會大眾，將過錯全都歸咎於楊梅廠勞工。

請繼續往下閱讀...

劉貞勝也說，潤泰全對外表示因潤弘工程公司近年業務興盛，規劃合併潤泰紡織廠土地，提供潤弘使用，可見潤泰全球關廠真正意圖，便是拋棄紡織廠勞工，任由潤弘併吞廠區土地利用，嚴重悖離潤泰全球股東權益恐將違法，工會在此呼籲社會大眾、股東一同把關。

▲▼潤泰全球工會今天到證交所抗議，要求政府單位應積極介入監督潤泰全球公司關廠決定，以保障勞工及股東權益。 。（圖／記者紀佳妘攝）

此外，桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜指出，潤泰全球迄今仍有800萬碼的訂單數量情況下卻決定關廠，是為了逐步將公司訂單轉至大陸。據了解，潤泰全球日前還公開表示，162名本籍勞工中，已有41位轉介到附近工廠服務，不過實情卻是公司在轉職說明會上，提出所有集團工作內容，然而這些都是基層勞工無法勝任的。

葉瑾瑜表示，日前所釋出的職缺，包括需具備基本識圖能力的預鑄場生產人員，或是需有證照及專業能力的工地成控、品管、內業、繪圖、機電維修，甚至還必須到屏東里港、宜蘭冬山等地工作，因此目前無人轉職成功，直呼是刻意刁難，欺瞞主管機關。

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關鍵字：潤泰全,工會,勞工,工作,資遣,關廠,紡織,轉職,員工

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