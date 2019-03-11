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為了「韓國瑜」 藍綠立委互嗆「無腦」

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▲▼ 面對潘恆旭叫戰，韓國瑜表示「他長大了，自已講」。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜近期拋出許多經濟議題，引發藍綠立委論戰。（圖／記者洪正達攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

立法院財政委員會今(11)日請財政部、國發會、農委會、陸委會來立法院來針對高雄市長韓國瑜所提的「重啟設置自由經濟示範區」進行專案報告，但財政部、國發區都表達反對的意見，且民進黨立委也大多是反對高雄市另外成為自由經濟示範區。

民進黨立委余宛如表示，韓國瑜現在都天馬行空提議題，例如迪士尼、賽馬來台灣，但都不見得能夠落實；民進黨郭正亮今日提到，整個「只剩下韓國瑜一顆腦」，而國民黨其他人才都無用武之地；而引發國民黨費鴻泰不滿，也嗆回說若國民黨只剩一顆腦，民進黨則是「無腦」。

請繼續往下閱讀...

而今天引發爭議的問題，還有大陸全國人大台灣省代表許沛接受港媒採訪表示，重慶的動物園可以跟壽山動物園對接，將在人大建議「向高雄市贈送大貓熊」。藍委們都憂心，農委會、陸委會都會「技術性」杯葛，讓高雄市不能夠「養熊貓」。

陸委會副主委李麗珍表示，高雄準備希望引進熊貓，陸委會態度首先的要件是，這件事情只要不涉及「政治問題」前提下，「我們正面看待」，但若有涉及國際動物公約，需特別注意。而農委會副主委黃金城表示，高雄市必須依照保育類動物條文申請。黃金城表示，農委會則循往例依照保育類動物方式申請，目前也無表達反對的意見

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關鍵字：韓國瑜,自經區,迪士尼,賽馬,貓熊,藍綠立委,立法院

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