影／特斯拉「砍半價」啟動平民化　法人看好和大、東陽後市

記者林淑慧／台北報導

特斯拉售價對半砍，引發全球喧然大波，法人表示，特斯拉售價調降，將有助於擴大銷售量，對於汽車零組件廠和大、東陽等供應鏈來說，由於佈局電動車產業已久，加上陸續接獲歐洲、日本及大陸車廠訂單，看好後市表現。

電動車大廠特斯拉本月1日宣布電動車全球大降價，其中，在台灣銷售 的降幅超過50％，等於是「砍半式的降價」，台灣電動車發展促進協會協會甚至發出聲明認為，此舉恐讓其他電動車業者難以競爭，有違反公平法之嫌，公平會上周受理啟動調查。

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▲特斯拉車主集結連署爭權益 直言特斯拉對半削價違反公平交易法（圖／路透社）

電動車相關技術愈趨成熟，和大董事長沈國榮表示，隨著全球知名車廠積極搶進並投入研發，電動車的長期滲透率將持續提升，未來幾年將是電動車產業「百家爭鳴的戰國時代。」

法人表示，電動車今年進入快速成長期，受惠特斯拉出貨持續成長，預期特斯拉將取代BorgWarner成為和大最大客戶；另外，和大今年起亦大量供應福特電動車減速齒輪箱，可望大幅提升電動車相關營收比重。

另外，在電動車等節能車的相關零件輕量化，要求更為嚴格的趨勢下，佈局已久的東陽可望受惠，隨著電動車進入快速成長期，可望成為挹注東陽營運成長的主要動能。

▲電動車大廠特斯拉（Tesla）2月28日宣佈開賣標準版Model 3，台灣特斯拉也在3月第一天跟進調整新車售價，部份車款售價降幅逼近五成。（圖／業者提供）