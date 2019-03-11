史上最大虧損！16家金控海外投資帳面虧損1471億　大陸虧最多

▲金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

受到中美貿易戰、美國聯準會升息等變數，我國16家金控2018年第4季海外投資未實現損益高達1471億元，創下歷史上最大帳面虧損，尤其以大陸地區虧404億最多，其次是美國虧243億元。

根據金管會公布的去年第4季我國金控海外曝險統計，全體金控海外曝險部位共16.99兆元，美國地區曝險金額最大、高達5兆元，大陸地區曝險排第二，高達2.5兆元。

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值得留意的是，我國金控去年第4季海外投資，有高達1471億元的未實現損失，比起第3季的虧572億、暴增了1.5倍之多，是有史以來最大的帳面虧損。

我國金控在海外投資虧損最多的前5大地區，最多是大陸、美國，第一是大陸虧404億，第二是美國虧損243億元，第三是開曼群島虧140億元，第四是英國虧105億元，第五是日本虧64億元。

美國去年下半年因為美中貿易戰、美國聯準會升息、台美利差持續擴大影響，股債市都出現劇烈震盪，也讓我國金控在美國的投資帳面虧損增加，去年第3季帳面上賺216億元，到第4季帳面大幅虧損234億元。

也因為中美貿易戰影響，人民幣大幅貶值、陸股表現也不佳，讓我國金控在大陸投資帳面虧損也增加，去年第3季帳面虧損298億元，到第4季虧損增加到404億元。

金管會表示，今年已經將金控集團的風險控管列入例行金檢項目中，今年被金檢的的金控都會去查核其對風險的監控、管理機制是否完善，金管會也有隨時監控金控國內外投資風險的機制。