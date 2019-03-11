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外遇就是在浪費錢　財務規劃師：離婚好比經歷一場「經濟衰退」

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婚外情,外遇,通姦,小三。（圖／示意圖／達志影像）

▲波士頓學院退休研究中心指出，結束一段婚姻對退休金的破壞性幾乎等於「經濟大蕭條」。（圖／示意圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

婚姻不僅關係到兩個人的情感，還關係到兩人的財產，當兩人最終以離婚收場時，多少會經歷一場「清算」。財務規劃師形容「離婚就好比經歷一場可怕的經濟衰退」。

財經網站MarketWatch專欄「Love＆Money」著眼於金錢關係如何影響我們與重要的他人、朋友及家人的關係。其中一則報導指出，今年49歲的基特（Kit）是一名來自英國的明尼蘇達州大學教授，他在1996年結婚。他與妻子在大學裡相遇，並被她的自信、嘲諷一切的人格特質給吸引，但兩人走入婚姻多年後，基特發現妻子變得刻薄，兩人經常吵架互不妥協。

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最終，基特在2015年的一次出差中，與同事發生了婚外情，「我從未想過我會外遇，但它就這樣發生了。」後來基特的妻子在閱讀過他iPad裡的訊息後發現了老公有小三的事實。基特從家中搬了出來，每月花費385美元在外租房子，花費50美元在約會網站上認識女性，治裝費200美元，並花費100美元與約會的對象吃大餐，這些約會的對象大多最後都與他分手。

基特說，他並不考慮離婚，在與妻子分居期間的一場洪水導致房屋受損，因此家中出現了一些財務問題，另外，女兒私校學費的重要性也高於請離婚律師。

據VoucherCloud的調查，外遇的成本每個月約為444美元，其中包括旅館費用、旅行、晚餐及禮物等。不過專家指出，對婚姻不忠的最大成本是離婚。

婚姻本身就是一種投資，除了一對夫妻在婚禮上花費數千美元外，維持婚姻也須花費大量的時間及金錢。而婚外情就如同親手扔掉這筆投資，「如果你不願意讓你的伴侶成為你生活中的優先事項，那就是在浪費錢。」

波士頓學院退休研究中心也指出，不管怎麼說，結束一段婚姻對退休金的破壞性幾乎等於「經濟大蕭條」。勞燕分飛令退休儲蓄一分為二，個人退休風險因此提高7個百分點，而2008年全球金融危機令養老風險增加9個百分點。

法律資訊網站Nolo.com的數據顯示，離婚平均律師費為1.5萬美元。Centurion財管公司財務規劃師尼布利特（Sterling Neblett）形容，「離婚就像經歷了一場可怕的經濟衰退。夫妻通常須平分財產，感覺頓時失去了50%的財富。」除了分家產外，離婚也會影響就業，特別是女性，母親可能因此得請更多假照顧小孩。失婚者通常也會發現生活成本提高，因為現在是兩個家庭，而非一個家庭。

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關鍵字：離婚,離婚訴訟,經濟大蕭條,外遇,財務規劃,退休金

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