打進一億美元市場　加拿大接受泰福生物相似藥藥證申請

▲泰福生技公司執行長趙宇天。（圖／泰福提供）

記者姚惠茹／台北報導

泰福-KY（6541）今天（11日）宣布，旗下首個生物相似藥，繼美國FDA接受藥證申請之後，再獲得加拿大衛生部接受申請，預計審查期約12個月，可望搶攻治療癌症化療所引起的嗜中性白血球減少症相關產品，過去一年在加拿大超過一億美元的市場規模。

泰福今年1月15日向加拿大主管藥物審查衛生部，申請旗下首個生物相似藥產品TX01加拿大藥證，經過近兩個月審查，加拿大衛生部來函表示接受申請，這是TX01繼在2018年11月獲美國食品暨藥物管理局FDA接受藥證申請之後，再獲得加拿大衛生部接受申請，並依照加拿大衛生部的藥證審查程序，在藥證申請被接受後，審查期約需12個月，將在這段期間內視情況查廠。

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美國是全世界最大的單一生物藥市場，而已經在美國開始商業布局的泰福生技，如今繼續擴展至加拿大市場，泰福生技公司執行長趙宇天指出，這個消息無疑是鼓舞泰福生技在攻佔北美市場上的策略正向，而這也證明泰福從研發公司，逐步發展成將產品商業化公司，泰福目前的架構及走向，將穩健地繼續落實讓泰福發展成一個全方位生技公司的目標。



根據IMS市場調查公司統計，治療癌症化療所引起的嗜中性白血球減少症 TX-01 (原廠參考藥物為 Neupogen®)(Filgrastim)，相關產品過去一年在加拿大的市場規模超過一億美元。