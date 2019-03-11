韓國瑜的自經區　國發會憂「MIC變MIT」陸產品洗產地

▲國發會副主委鄭貞茂。（圖／記者賴于榛攝）

記者吳靜君／台北報導

針對高雄市長韓國瑜提出重啟自由經濟自貿區。國發會副主委鄭貞茂今(11)日提到，擔心如果某特定區域設置自由經濟示範區，有可能中國大陸會透過自由經濟示範區，從「Made in China」洗成「Made in Taiwan」，台灣被洗產地之外，還可能成為中美貿易戰的焦點。

鄭貞茂表示，如果台灣設置自由經濟示範區，有可能中國大陸的產品會借道台灣，將「MIC」變成「MIT」來規避美國對中國大陸產品課徵高額的關稅，台灣成了中國大陸洗產地的地方，在中美貿易戰還未落幕之前，台灣可能成為中美貿易戰的焦點。

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此外，鄭貞茂認為，如果要考量優惠、提出有利國民的政策，希望是全國性的考量而非單一區域或地方來考量。而現在外國人年薪300萬元高階人員來台灣，給予所得稅減半的優惠，對於吸引專業人才來台灣，是相當具有吸引力。但其他農產品、金融服務、教育等都有一定的爭議再，必須要各主管單位來表達意見。

而財政部長蘇建榮表示，自由經濟示範區有一個概念是在該區域內如果100%出口可以免稅，但是區域外就要繳稅，這是相當不公平的事情，此外有哪些產業、廠商可以進到區域內，這也是要討論的問題。

泰國、韓國都有經濟示範區的概念，遭到國際認為有害租稅經爭的問題；至於中國大陸的上海的確也是自由經濟示範區，但是上海並非完全免稅，而是分期付款的概念。



韓國瑜重提自貿區 財長：非一個城市提出就做