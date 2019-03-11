零售業倒閉潮再現！　美國一周關500間店面Gap、維密都中招

▲ 維多利亞的秘密今年預計關閉53間實體店 。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

根據CNBC引用Coresight Research的數據，截至上週五（3/8），美國零售商今年已經宣布關閉4,810家商店。就在一周前，那個數字是4,309，也就表示一周內，美國足足關閉了多達500家零售商店。而今年在商場關閉商店的其他零售商包括Gap、維多利亞的秘密（Victoria's Secret）、特斯拉（Tesla）、J.C Penney和Chico's。

Gap

Gap Inc.計劃在未來兩年內關閉230家同名品牌的商店。Gap表示，本財政年度預計將關閉約50家公司所有的商店，扣除任何新開業或重新定位的店。他們還宣布計劃將其業務分拆為兩家上市公司，其中一間旗下包括Gap、Banana Republic、Intermix及運動休閒品牌Athleta和Hill City；另一家則只有Old Navy。

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維多利亞秘密

維多利亞秘密計劃今年關閉53家店面，這家內衣零售商努力吸引那些擁有過時內衣的女性。平均而言，該公司每年關閉約15家門店。與此同時，像Adore Me和Lively這樣嶄露頭角的內衣品牌正在擴張店鋪，佔據維多利亞的秘密留下的市場份額。

Abercrombie&Fitch

青少年服裝零售商Abercrombie＆Fitch Co.表示，計劃在2019財年關閉多達40家門店，而他們去年也關閉了29家店鋪。同時，該公司一直致力於減少商店規模並改造現有店鋪， Abercrombie還表示，計劃在2018年開設22家新店面後，今年再開設更多分店，以取代關閉的店鋪。

特斯拉

特斯拉上個月表示，它計劃將所有在線銷售轉移，並因此關閉其大部分商店。它表示，少數特斯拉商店將繼續作為「畫廊、陳列櫃和特斯拉資訊中心」開放，客戶可以在這裡了解公司的產品並購買特斯拉商品。特斯拉一直在全國各地的商場開設商店，在經營著100多家商店和展示廳，包含美國國內和其他海外商店。

▲ 特斯拉實體店將成為展示場所。（圖／路透）

Charlotte Russe

青少年服裝零售商Charlotte Russe在一個月前申請破產保護之後，正在在清算並關閉所有商店。初期它只打算關閉94家商店。但現在，該公司將關閉全國各地的500多個商店。

Family Dollar

折扣連鎖店Dollar Tree本週表示計劃今年關閉390家Family Dollar商店，同時翻新其他1,000家店鋪。在2015年購買Family Dollar之後，Dollar Tree一直致力於改善這些商店的外觀，因為其中許多商店已經太過破舊，此外，它也在努力削減成本。

Chico's

女裝零售商Chico's在本月早些時候的財報電話會議上表示，它將在2019財年關閉60至80家店面。該公司計劃在未來三年內在美國關閉至少250家店面。它加入了一系列服裝公司的名單，這些公司正在努力維持下去，因為他們預期更多的銷售會轉移到網路上。此外，她們還面臨購物者被吸引到像Zara和H&M這樣的快時尚品牌購物的危機。

J.C. Penney

百貨連鎖店JC Penney表示，它計劃在2019年關閉僅有的18家百貨商店，以及9家家居和家具店。該公司已經暗示將在2020年及以後進一步關閉，因為它可以減少其在房地產的足跡。

亞馬遜

就連電商巨頭亞馬遜也無法逃過此次零售店倒閉潮，亞馬遜表示，從4月份開始將關閉全美的食品店、Kohl's商店和美國各大商場的87家快閃商店。

▲ 亞馬遜也預計要關閉實體店與快閃店。（圖／路透）

與此同時，Coresight也表示，正在追蹤大約2,264家新開的商店，包括健身品牌Peloton、Ulta Beauty、在線服裝公司Indochino和Ross Stores；儘管仍有新零售商店正在成長，但關閉的商店數量依舊遠遠超過新增數量，現在房地產業主正在尋找新的業務或獨特的概念，以填補閒置的店面。

為了保持其物業的吸引力，一些商場所有者通過建立空間來創造空間，這些空間允許少數品牌（其中許多是在網路上發起）共享商店，並在那裡銷售較短期的時間，提高空間的使用轉換率。

美國第三大商場老闆Macerich有一家名為BrandBox的公司。購物中心和購物中心的所有者也在尋找所謂的數位原生品牌，如床墊製造商Casper、襯衫品牌Untuckit、運動服零售商Rhone和飲料品牌Dirty Lemon，以吸引他們在酒店開設商店。然後，他們正在增加酒店，健身房甚至公寓等共用空間，以填補關閉零售商店空白。

Coresight奢侈品和時尚總經理Marie Driscoll說：「我認為商店的合理化將繼續存在。」 在所有關於零售店關閉的討論中，房地產開發商Related在紐約闢建的大型購物中心Hudson Yards將在下周開幕。該物業將由百貨連鎖店Neiman Marcus主導，進駐店鋪從豪華品牌到折扣商店、零售商店都有，包括Coach、Madewell、Athleta、H&M、Fendi、Lululemon和Cartier 。該地區的房地產分析師表示，這將是一個真正的考驗，看看這個城市是否可以容納另一個零售店的開發，或者購物者是否已經有足夠的購物選擇。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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