　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

零售業倒閉潮再現！　美國一周關500間店面Gap、維密都中招

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 維多利亞的秘密（Victoria`s Secret）實體店 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 維多利亞的秘密今年預計關閉53間實體店 。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

根據CNBC引用Coresight Research的數據，截至上週五（3/8），美國零售商今年已經宣布關閉4,810家商店。就在一周前，那個數字是4,309，也就表示一周內，美國足足關閉了多達500家零售商店。而今年在商場關閉商店的其他零售商包括Gap、維多利亞的秘密（Victoria's Secret）、特斯拉（Tesla）、J.C Penney和Chico's。

Gap
Gap Inc.計劃在未來兩年內關閉230家同名品牌的商店。Gap表示，本財政年度預計將關閉約50家公司所有的商店，扣除任何新開業或重新定位的店。他們還宣布計劃將其業務分拆為兩家上市公司，其中一間旗下包括Gap、Banana Republic、Intermix及運動休閒品牌Athleta和Hill City；另一家則只有Old Navy。

請繼續往下閱讀...

維多利亞秘密
維多利亞秘密計劃今年關閉53家店面，這家內衣零售商努力吸引那些擁有過時內衣的女性。平均而言，該公司每年關閉約15家門店。與此同時，像Adore Me和Lively這樣嶄露頭角的內衣品牌正在擴張店鋪，佔據維多利亞的秘密留下的市場份額。

Abercrombie&Fitch
青少年服裝零售商Abercrombie＆Fitch Co.表示，計劃在2019財年關閉多達40家門店，而他們去年也關閉了29家店鋪。同時，該公司一直致力於減少商店規模並改造現有店鋪， Abercrombie還表示，計劃在2018年開設22家新店面後，今年再開設更多分店，以取代關閉的店鋪。

特斯拉
特斯拉上個月表示，它計劃將所有在線銷售轉移，並因此關閉其大部分商店。它表示，少數特斯拉商店將繼續作為「畫廊、陳列櫃和特斯拉資訊中心」開放，客戶可以在這裡了解公司的產品並購買特斯拉商品。特斯拉一直在全國各地的商場開設商店，在經營著100多家商店和展示廳，包含美國國內和其他海外商店。

▲▼ 特斯拉實體店將成為展示店。（圖／路透）

▲ 特斯拉實體店將成為展示場所。（圖／路透）

Charlotte Russe
青少年服裝零售商Charlotte Russe在一個月前申請破產保護之後，正在在清算並關閉所有商店。初期它只打算關閉94家商店。但現在，該公司將關閉全國各地的500多個商店。

Family Dollar
折扣連鎖店Dollar Tree本週表示計劃今年關閉390家Family Dollar商店，同時翻新其他1,000家店鋪。在2015年購買Family Dollar之後，Dollar Tree一直致力於改善這些商店的外觀，因為其中許多商店已經太過破舊，此外，它也在努力削減成本。

Chico's
女裝零售商Chico's在本月早些時候的財報電話會議上表示，它將在2019財年關閉60至80家店面。該公司計劃在未來三年內在美國關閉至少250家店面。它加入了一系列服裝公司的名單，這些公司正在努力維持下去，因為他們預期更多的銷售會轉移到網路上。此外，她們還面臨購物者被吸引到像Zara和H&M這樣的快時尚品牌購物的危機。

J.C. Penney
百貨連鎖店JC Penney表示，它計劃在2019年關閉僅有的18家百貨商店，以及9家家居和家具店。該公司已經暗示將在2020年及以後進一步關閉，因為它可以減少其在房地產的足跡。

亞馬遜
就連電商巨頭亞馬遜也無法逃過此次零售店倒閉潮，亞馬遜表示，從4月份開始將關閉全美的食品店、Kohl's商店和美國各大商場的87家快閃商店。

▲▼亞馬遜（Amazon）。（圖／路透）

▲ 亞馬遜也預計要關閉實體店與快閃店。（圖／路透）

與此同時，Coresight也表示，正在追蹤大約2,264家新開的商店，包括健身品牌Peloton、Ulta Beauty、在線服裝公司Indochino和Ross Stores；儘管仍有新零售商店正在成長，但關閉的商店數量依舊遠遠超過新增數量，現在房地產業主正在尋找新的業務或獨特的概念，以填補閒置的店面

為了保持其物業的吸引力，一些商場所有者通過建立空間來創造空間，這些空間允許少數品牌（其中許多是在網路上發起）共享商店，並在那裡銷售較短期的時間，提高空間的使用轉換率

美國第三大商場老闆Macerich有一家名為BrandBox的公司。購物中心和購物中心的所有者也在尋找所謂的數位原生品牌，如床墊製造商Casper、襯衫品牌Untuckit、運動服零售商Rhone和飲料品牌Dirty Lemon，以吸引他們在酒店開設商店。然後，他們正在增加酒店，健身房甚至公寓等共用空間，以填補關閉零售商店空白。

Coresight奢侈品和時尚總經理Marie Driscoll說：「我認為商店的合理化將繼續存在。」 在所有關於零售店關閉的討論中，房地產開發商Related在紐約闢建的大型購物中心Hudson Yards將在下周開幕。該物業將由百貨連鎖店Neiman Marcus主導，進駐店鋪從豪華品牌到折扣商店、零售商店都有，包括Coach、Madewell、Athleta、H&M、Fendi、Lululemon和Cartier 。該地區的房地產分析師表示，這將是一個真正的考驗，看看這個城市是否可以容納另一個零售店的開發，或者購物者是否已經有足夠的購物選擇。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
又是波音737 MAX！衣航與獅航空難前都曾「死亡俯衝」
追思會公開婚訊「她把我藏3年...」　江倩齡老公淚崩：心很痛
吃不胖神話GG！45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」　網笑：老天

關鍵字：美國,零售,商店,倒閉潮,亞馬遜,特斯拉,Gap,維密

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

看好特力家進駐蝦皮　一銀主辦68億聯貸案成功

潤泰全楊梅廠4月歇業資遣303人　工會批「訂單滿滿轉至大陸黨營事業」

零售業倒閉潮再現！　美國一周關500間店面Gap、維密都中招

雲端最有錢／不想再賠　贏家投資心理學現場分析

為了「韓國瑜」 藍綠立委互嗆「無腦」

影／特斯拉「砍半價」啟動平民化　法人看好和大、東陽後市

靠存股、存債2招雙管齊下　晉升「收息族」

史上最大虧損！16家金控海外投資帳面虧損1471億　大陸虧最多

外遇就是在浪費錢　財務規劃師：離婚好比經歷一場「經濟衰退」

打進一億美元市場　加拿大接受泰福生物相似藥藥證申請

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

嫌開贓車拒捕！美警狂開15槍　近距離擊斃網怒：根本謀殺

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

潘瑋柏「找謝金燕」全場笑翻　一秒回神怒喊：我要提告！

接捧花有詛咒！半年不婚「單身3年」　只包白包...韓國與台10種婚禮差異

看好特力家進駐蝦皮　一銀主辦68億聯貸案成功

潤泰全楊梅廠4月歇業資遣303人　工會批「訂單滿滿轉至大陸黨營事業」

零售業倒閉潮再現！　美國一周關500間店面Gap、維密都中招

雲端最有錢／不想再賠　贏家投資心理學現場分析

為了「韓國瑜」 藍綠立委互嗆「無腦」

影／特斯拉「砍半價」啟動平民化　法人看好和大、東陽後市

靠存股、存債2招雙管齊下　晉升「收息族」

史上最大虧損！16家金控海外投資帳面虧損1471億　大陸虧最多

外遇就是在浪費錢　財務規劃師：離婚好比經歷一場「經濟衰退」

打進一億美元市場　加拿大接受泰福生物相似藥藥證申請

環團民間能源會議　李遠哲：化石燃料影響健康要課徵碳稅

UBA／決賽進軍小巨蛋　12日12：00怎麼搶票看這裡

超噁！羊肉爐驚見全屍...「4肢完整眼睛翻白」　網作嘔：料理鼠王想不開

高雄重大建設等中央點頭　陳其邁：歡迎韓國瑜多多北上交流

新店安和觀光夜市人氣攤販　整顆飽滿肥嫩的章魚燒

他剔牙睡著「牙籤漂流體內9公尺」　發燒4天腹腔膿瘍！

電玩主機被沒收不爽！美國11歲兒子槍擊州警老爸

中正大學校長連任表決剩7天！　高教工會曝「6成教師」都反對

影／紅燈1分鐘！騎士下車「健身壓馬路」　功夫式劈腿收操…千人笑瘋：去看病

正妹甜曬連身泳衣！高衩藏「駝肉」誘惑曝光…網盯亮點暴動：錯亂了啦

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

財經熱門新聞

賣祖產輕鬆獲利　謝金河：台土地..

談台灣人才　陸IC董座：便宜呀

小資想零股致富靠「績優金融股」..

《還願》暗藏6大錯誤理財觀

史上最大虧損！16家金控海外投..

年領32個月薪工程師　在台積電

陸半導體新貴戴偉民首談貿易戰

美股最長牛市10年了！這檔個股..

台廠45家上蘋果榜　法人：維持..

結清郵局帳戶　免證放寬到6萬元

台灣人為何不愛用HTC？他妙回..

微軟控告鴻海未履行專利協議

影／特斯拉「砍半價」啟動平民化..

郵局不能領200元了！中獎發票..

更多熱門

相關新聞

AIT：反對台獨公投是美國長期政策

針對獨派喜樂島所倡導獨立公投，美國在台協會（AIT）提出反對單獨改變現狀。對此，發言人孟雨荷11日接受媒體訪問時表示，反對台灣獨立公投是美國長期政策，並沒有辦法討論這個公投在台灣體制的合法性。

影／特斯拉「砍半價」啟動平民化　和大、東陽後市看好

AIT：兩岸對話不應牽涉文攻武嚇

衣國空難157死　美2天前警告：勿搭在衣國起降飛機！

土耳其：美F-35、俄S-400兩個都要

讀者迴響

發燒話題

王金平 衣索比亞空難 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭藏洋蔥

高雄飯店玻璃超乾！遠視妹拍9秒影片笑壞網

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫面

買過4台TOYOTA的鐵粉試駕新RAV4

飯裡常有蟑螂…夫崩潰求離噁妻！

麻醉醫甩妻女衝醫院救人！車竟被拍：PO網公審

女店員問一句　他小鹿亂撞下秒超糗衝出門外

吃不胖神話GG！45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」

元元撞臉《玩很大》女神！相似度99%

法航客機引擎熄火　500乘客狂祈禱

4歲兒上學遭罰天天哭　父看影帶：心都碎了

前女友「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！婆婆霸氣開戰

24歲女到澳洲打工旅遊！遭人販農主豬棚性侵

陳珮騏消失八點檔　認了劃休止符

更多

最夯影音

更多

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面