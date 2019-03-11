實質月薪3.8萬倒退17年　物價壓力大雞蛋飆漲逾2成「日子好難過」

▲統計顯示，薪資成長速度趕不上物價上漲速度，讓不少民眾感嘆錢變小，日子好難過。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

薪資成長幅度跟不上物價上漲速度，主計總處近期公布2018年平均實質月薪僅3萬8235元，不及2001年的薪資水準，然而米、鮮奶、雞肉等17項重要民生物資在2018年9月漲幅高達4.1%，創下44個月以來新高後，如今儘管漲幅收斂回穩，卻讓民眾感嘆「物價漲幅吃掉薪資調漲，日子好難過」。

主計總處每個月固定發布消費者物價指數，而行政院穩定物價小組關注的米、鮮奶、雞肉、麵包及衛生紙等17項重要民生物資備受外界關注，近年來平均漲幅皆在1%至3%之間，不過2018年9月民生物資漲幅破4%，一舉創下44個月以來新高後，如今2月拉回2%，其中蛋類上漲23.16%最多，再者是衛生紙、面紙及紙巾漲幅達12.39%，醬油則上漲7.43%最為顯著。

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雞蛋漲幅連續10個月出現雙位數漲幅，主計總處官員表示，2017年4月曾爆發戴奧辛事件、8月則出現芬普尼毒蛋事件，使得基期較低影響，價格飆漲3至4成，不過目前因素逐漸淡化、價格也逐步趨緩，但2018年823水災，導致130萬隻蛋雞死亡，進而影響供給，加上冬季與農曆春節對於雞蛋需求較大，造成供需出現缺口，使得蛋價維持上揚走勢。另據農委會說法，3月底後供給可望回穩，雞蛋價格也將趨於平穩。

▲根據統計，去年全體受僱員工經常性薪資平均4萬980元，成長率也創下近18年最高。（示意圖／記者張一中攝）

另據主計總處公布工業及服務業受僱員工薪資統計結果，2018年全體受僱員工經常性薪資平均4萬980元，年增2.57%，創下近18年同期最高增幅，加計獎金及加班費等後，每人每月總薪資平均5萬1957元，年增3.94%，其中又以電信業總薪資平均10萬791元，居各行業之冠，銀行業、電力和燃氣供應業以及航空運輸業也名列前茅。

去年經常性薪資雖然首度突破4萬元關卡，不過長期以來，薪資增幅追不上物價漲幅，在剔除物價因素，去年每人每月實質經常性薪資僅3萬8235元，仍不及2001年的3萬8398元。換句話說，過去10多年來薪資成長緩慢，讓不少民眾感嘆「物價漲幅吃掉薪資調漲，日子好難過」。