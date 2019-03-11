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葉美麗召開董事會過半出席　找來群創鞏固昆山奇美經營權

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▲▼誠美材副董事長葉美麗。（圖／ETtoday新聞雲讀者提供）

▲誠美材副董事長葉美麗。（圖／ETtoday新聞雲讀者提供）

記者姚惠茹／台北報導

誠美材（4960）今天（11日）由葉美麗召開董事會，6席董事過半出席，再次促請何昭陽立即解散昆山奇美的「臨時經營管理小組」及撤銷「改由杭州錦江集團經營管理」決議，儘速回復誠美材對昆山奇美經營權，並邀大股東群創私募，鞏固經營權。

誠美材今天依公司法第203條之1規定召開董事會，6席董事除何昭陽及劉韋廷外，其餘4席董事出席，會中基於葉美麗與何昭陽先前會商，為了誠美材正常營運，願意共同解決彼此爭議，因此相關人事案決議緩議，以盡速解決誠美材財務危機。

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葉美麗表示，因為時間急迫，必須在3月31日前促請何昭陽立即解散昆山奇美的「臨時經營管理小組」及撤銷該次會議所為「改由杭州錦江集團經營管理」的決議，儘速回復誠美材對其經營掌控權，解決銀行團因此事件拒絕動撥貸款額度，致使公司陷入財務困難的窘境，以確保誠美材全體股東權益。

▲▼誠美材副董葉美麗於3月11日早上出席董事會。（圖／ETtoday新聞雲讀者提供）

▲誠美材副董葉美麗於3月11日早上出席董事會。（圖／ETtoday新聞雲讀者提供）

葉美麗3月7日與何昭陽進行雙方自前次董事會後第一次的面對面磋商，雙方針對誠美材多數股東要求儘速在3月31日前解決喪失昆山經營權危機，以及誠美材往來銀行拒絕動撥貸款等緊急情況交換意見，雙方達成共識將立即要求昆山奇美董事會解散「臨時經營管理小組」，回歸公司治理常態，以及撤銷該次會議所為「改由杭州錦江集團經營管理」的決議，儘速回復誠美材對其經營掌控權，以重拾銀行團信心，重新啟動貸款額度動撥，此乃解除誠美材在3月底即將發生財務困難最迅速且有效的方法，才得以確保誠美材全體股東權益。

此外，葉美麗表示，為鞏固誠美材公司穩健經營，並避免昆山奇美大陸合資方股東再有任何可趁之機，而巧取豪奪誠美材對昆山奇美的經營權，此次董事會並決議通過私募案，將邀請誠美材大股東及策略性投資人群創公司進行私募，以充實營運資金及達成綜效，董事會未來將在相關細節與群創達成共識後，改組董事會，並規劃由群創主導誠美材營運，以達成日本技術、台灣橋樑及大陸市場的戰略佈局，以提升股東極大化利益與價值。

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關鍵字：誠美材,董事會,何昭陽,葉美麗,昆山奇美,群創

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