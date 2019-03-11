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淘帝前二月營收7.5億元創新高　看好陸二孩經濟紅利前景

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▲童裝大廠淘帝國際表示，今年將持續保留15%至20％當季產品款式設計之彈性，推出符合當季潮流童裝產品，以提高市占率。（圖／淘帝國際提供）

▲童裝大廠淘帝國際表示，今年將持續保留15%至20％當季產品款式設計之彈性，推出符合當季潮流童裝產品，以提高市占率。（圖／淘帝國際提供）

記者林淑慧／台北報導

看好大陸擬全面取消計畫生育政策並補貼二孩家庭，童裝大廠淘帝國際今（11）日發佈最新財報，2019年2月合併營收達2.44億元，累計今年前二月合併營收達7.53億元，較去年同期的6.86億元成長9.74％，續創歷史同期新高紀錄。

大陸自2013年出臺「單獨二胎」、2016年「全面二胎」到近日在中國人大會中廣泛被討論的全面取消計畫生育政策並補貼二孩家庭，使得大陸0至14歲人口比例隨著政府逐步放寬生育限制穩定提升，持續增加剛性需求與消費升級紅利，也為大陸童裝產業提供良好的發展前景。

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▲淘帝國際今年1至2月合併營收簡表。（圖／記者整理）

▲淘帝國際今年1至2月合併營收簡表。（圖／記者整理）

淘帝主管指出，對於潮流時尚敏感度較高的中大童服飾(150 cm ~170cm)營收比重，已從2013年的24%大幅提升至36.50％水準，未來淘帝將持續保留15%至20％當季產品款式設計之彈性，推出符合當季潮流童裝產品。

「創新設計新款式具有較高的平均單價，有助於整體獲利能力精進，」淘帝國際主管指出，為搶攻更高的市占率，淘帝持續採取銷售通路結構擴張、產品與門市形象創新、以及因應快時尚需求崛起，彈性生產供應鏈之管理等策略，並迎合主流消費需求，推升整體營運持續創高。

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關鍵字：淘帝,童裝,台商

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