貿易戰衝擊大陸經濟　澳門卻靠博奕賭出穩健經濟

▲澳門博奕事業相當發達。（圖／達志影像／shutterstock）

財經中心／綜合報導

美中貿易戰持續延燒，對身為全球第二大經濟體的中國大陸造成不小的衝擊，但澳門卻靠著博弈事業讓經濟穩健發展，該地區一星期的博弈收入甚至超越美國拉斯維加斯一個月的博奕收入。

據《法新社》報導，美中貿易戰嚴重衝擊中國大陸經濟，但靠著博奕事業發展的澳門似乎不受影響，從近期當地的四大博弈公司，「澳門博彩控股」、「金沙中國」、「銀河娛樂」及「永利」所公布的全年財報顯示，他們仍獲得相當亮眼的業績。

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報導訪問到一位來自浙江省的46歲陳先生，他與朋友前往澳門進行為期5天的旅遊，但在這趟旅程中，他們並沒有要在澳門進行觀光行程，時間幾乎都要用來賭博。「我主要是來玩賭場，不是來觀光的，我帶著5萬人民幣（約新台幣23萬元），扣除吃飯和住宿外，全要用來賭博。」陳先生這樣的人正是推動澳門經濟成長的主要動力。

博弈研究機構Union Gaming的專家Grant Govertson分析指出，澳門的博奕事業在2018年發展相當良好，且大眾消費對於推動業績穩健成長有相當大的作用。過去這些賭場其實不會看中像是陳先生這類大眾消費客群，業者主要是放眼金字塔更高端的客群，妄想透過他們來賺更多錢。

但隨著中國大陸政府在2014年出手打貪，這些來自中國大陸過往的大戶不是身家嚴重縮水就是出手不再闊綽。縱使近兩年這種貴賓市場已逐漸歸位，但隨著貿易戰的爆發，仍出現影響。反觀大眾消費客群，截至今年1月為止，他們成功推動澳門賭博事業長達29個月的成長。

雖然澳門賭場表現仍相當亮眼，但澳門博弈顧問公司IGamiX的分析師Ben Lee提出警告，他認為澳門博奕可能已經達到「這個週期的高峰」，市場都在關注美國與中國大陸是否能達成貿易協議，避免徵收新一波關稅，而若是真的開徵，對博奕產業的衝擊將增大，尤其是在高端客群部分。