Nvidia出價搶以國晶圓廠Mellanox　叫戰英特爾、賽靈思

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／業者提供）

財經中心／綜合報導

消息人士表示，輝達（Nvidia）將以近70億美元的價格收購以色列晶片製造商Mellanox Technologies，正式加入與賽靈思（Xilinx）和英特爾共同競標的行列。一旦收購完成，Nvidia將有望取得加快資料傳送速度的技術。

CNBC報導，這筆交易將是Nvidia有史以來最大規模的收購，推動該公司的晶片製造業務，減少對遊戲業的依賴。Nvidia在近幾周加入爭奪Mellanox的競賽，其他有興趣併購Mellanox的公司還包括英特爾和賽靈思。據Calcalist報導，後來居上的Nvidia已經接近達成併購協議，最快可能於周一公布相關消息。

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先前，英特爾提出將以60億美元收購Mellanox，而最新消息指出，Nvidia的出價將比英特爾再高一成，也就是66億美元。併購消息目前尚未有最終決定，仍可能生變。Nvidia及英特爾目前都拒絕評論這項消息。

Mellanox是一家為資料中心伺服器、儲存系統提供高效能、點到點互連解決方案的技術與設備供應商，主要客戶包括Line和阿里巴巴，市值約為59億美元。Mellanox可能遭併購的消息推升該公司股價持續上揚，自去年10月底累積漲幅達66%，今年以來則上漲18%。上周五（8）Mellanox微漲0.04%，收在109.38美元。