韓國瑜重提自貿區　財長：非一個城市提出就做

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

針對高雄市長韓國瑜提出自由經濟示範區，財政部蘇建榮今(11)日表示，自由經濟示範區區已經在2016年就已經廢止，不能夠一個城市提出就要進行，必須要大家共同討論，且要考量台灣是否會列為有害租稅公平競爭，以及洗錢防制的問題。

高雄市長韓國瑜提出高雄重推自由經濟示範區構想。蘇建榮今日在財政委員會前接受媒體採訪時即表示，國民黨執政時就已經把它(自由經濟自貿區)廢止，如果要重啟，就應該大家共同討論，不應該由單一縣市提出來做。

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其原因在於涉及的租稅問題，包含區域內、區域外應不應該要有不同的待遇，是否要回到以前加工出口區的概念，以及現在中美貿易戰中，是否為前店後廠的轉出口，會引起美國的注意。

此外，因為自由經濟自貿區涉及租稅減免，國際尤其是OECD國家特別關注是否有害租稅公平競爭，是否有國家提出有害租稅競爭等，會引起國際間的注意；甚至是洗錢防治的問題也要關注，尤其財政部現在正在研議海外資金回台的相關法案，其中洗錢防制就是要符合國際規範。蘇建榮舉例，韓國、泰國就已經提出自由經濟示範區的概念，也被國際列入危害稅務公平競爭的問題而不告而終，因此相關概念必須要考量國際因素。

綜上，蘇建榮認為，自由經濟貿易區不是一個城市或者是高雄市提出就要做，也絕對不是「卡韓」必須全國性、共同性來考量。