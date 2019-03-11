日部分銀行開戶不再需要印章　盼數位轉型吸引年輕人

▲印章示意圖。（圖／記者范家宏攝）

財經中心／綜合報導

在台灣要前往銀行辦事情時，通常除了相關證件要帶齊外，還必須要帶上印章，但據外媒報導，同樣有這樣習慣的日本，已經在逐漸汰換掉「印章」這樣東西。

據《彭博》報導，日本銀行界正逐步嘗試透過智慧型手機或平板電腦等科技設備來進行銀行交易，藉此取代過去常見的紙、筆和印章，希望能藉此提高文書處理的效率，同時吸引年輕世代。

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日本最大的銀行集團「三菱日聯金融集團」（Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.）就是很好的例子，該集團旗下的銀行已經開始提供不需要印章和實體存摺的銀行帳戶，同時也改良實體分行的營運方式，像是利用一整排的平板電腦來取代行員。之所以會做出這樣的改變，主要是希望能幫助客戶適應數位平台，以便推行更多銀行業務。預計到了2024年，將會有高達100間的實體分行做出這樣的轉變。

除了三菱日聯金融集團外，理索納控股（Resona Holdings Inc.）旗下的600間銀行也在2018年時允許顧客開戶時不需要攜帶印章。這樣的數位化浪潮也得到安倍晉三政府的支持，已經起草了相關的數位法案。但要說服日本政府也並非容易的事，像是三菱日聯金融集團就花了兩年才終於說服450個地方政府以電子方式處理納稅。

除了金融領域外，日本許多官方文件也都需要用到印章，像是中小企業之間簽署的合約、房屋地契、結婚證書等等，因此要將印章完全排除在日本人的生活之外，恐怕還需要一大段時間。