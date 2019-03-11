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美股連5黑、鴻海被告　台股早盤多空交戰指數下跌逾26點

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▲▼股市、投資、理財、證卷交易、股票（圖／記者黃克翔攝）
▲股市示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股連5跌拖累亞股走勢，加上鴻海傳出被微軟告的消息，台股今（11）日恐怕也無法倖免，今日集中市場加權指數開盤下跌17.48點，以10224.27點開出，八大類股漲跌互見，台積電早盤下跌逾1%下，盤面缺乏主流股，跌幅最大擴大逾26點。諸多利空襲擊，讓市場信心備受考驗，法人預估今日短線恐在10,208點月線上下震盪。

據美國北加州法院法庭起訴書披露，微軟（Microsoft）已於8日對鴻海提起專利訴訟，指控鴻海子公司富士康並未遵守雙方2013年達成的1項專利授權協議。鴻海（2317）開盤報每股70.7元，早盤跌幅逾0.4%；台積電（2330）跌最深，早盤每股228元開出，跌幅0.87%；股王大立光（3008）報每股4470元，早盤跌幅0.45%。

歐洲央行年底前不會升息、下調經濟成長及通膨，並宣布新一輪定向長期再融資操作；美聯準會公布Fed褐皮書，大陸半導體需求大衰退等原因，都讓台股上周點下跌147.42點、跌幅約1.42%，周線收黑，終止連四紅，但仍穩守月線之上。

請繼續往下閱讀...

歐央行下調成長預期，且中國大陸進出口數據不佳，使市場擔憂全球經濟展望不佳；美股連五黑，道瓊工業指數、Nasdaq 指數、S&P 500 指數與費城半導體四大指數同步應聲下跌，為今年以來單周最大跌幅，其中道瓊今年以來第二次單週走跌，Nasdaq 也終止連續十週漲勢。

法人認為，需要觀察的是，雖然中國大陸履行承諾購買美國大豆，但華為控告美國政府，2019財年國防授權法第889節違憲，該法案禁止聯邦政府機構及其合約合作方使用華為服務和設備。華為的反擊，令市場氣氛重回擔憂，漲多的股市也大多拉回修正，接下來看美國如何接招。

另外，二月營收因為工作天數減少影響，多數上市櫃公司可能不會太理想，大盤若再失守月線，可能往半年線整理，考量外資連賣二日，建議降低持股操作。

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