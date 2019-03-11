全球景氣下滑干擾＋外資多空激戰　台指期開跌逾30點難守10200點

▲全球經濟放緩疑慮逐漸加深，歐美股市同步下挫，台指期今天也拉回修正，守不住10200點關卡。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

全球經濟展望難掃走下坡的陰霾，市場觀望氣氛濃厚，引發歐美股普遍下挫，亞股也同步漲跌互見，台指期今（11）日震盪走低，電子期指、金融期指同步壓回盤下整理，指數一早下跌逾30點，難守10200點關卡。

美國經濟數據表現疲弱，加深投資人對經濟放緩的疑慮，使得美股4大指數全面收黑，其中道瓊工業平均指數終場下跌22.99點，跌幅0.09%，收25450.24點；那斯達克指數也跌13.82點，跌幅0.18%，以7408.14點作收；標準普爾500指數微幅收低5.86點，跌幅0.21%，報2743.07點；費城半導體指數尾盤下挫0.08點，跌幅0.07%，收1318.21點。

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隨著國際股市漲多後出現震盪，台股期現貨上周五（8日）以下跌作收，台股在權值股熄火下，盤中一度向下低探10204.21點，回測月線關卡，終場下跌69.93點，以10241.75點作收，成交量1046.31億元，三大法人同步站在賣方，合計賣超116.45億元，其中自營商賣超3.99億元，投信賣超2.11億元，外資及陸資賣超110.35億元。

台指期8日也貼近現貨走勢，早盤震盪走低，儘管盤中跌幅一度收斂，終場下跌61點，收在10200點，與現貨相較，逆價差41.75點，成交量12萬7865口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2922口至2萬4719口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2593口至5萬6200口。