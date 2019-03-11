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妻顧刷英雄聯盟排名還連劈兩次腿　夫心寒放生「兒子由我來陪」

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▲▼網咖,沉迷,電動,宅男,宅宅,打電動,電腦,遊戲。（圖／CFP）

▲原PO妻子第一次劈腿的對象就是遊戲中認識的男網友。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

網搜小組／綜合報導

「原以為愛情可以走到永遠。」桃園一名單親爸爸10日在臉書「戀愛公社」分享自己的故事，他提到，與妻子從戀愛到結婚一共經歷5年，沒想到對方婚後卻迷上《英雄聯盟》這個遊戲，甚至劈腿兩次，整天只顧著玩，卻從來不曾幫2歲的兒子洗過澡，「我不明白她為什麼把（遊戲）排位看得比家庭重要，現在我的生活也不需要她的存在。」

原PO提到，原本以為付出時間、一切，愛情就能走到永遠，從熱戀、磨合到結婚一共經過5年，後來兒子出生讓他更加意識到自己肩上的責任，沒想到前妻卻不肯上班，只顧著玩遊戲、累積積分排名，甚至因此認識一些網友，第一次劈腿後一度要求他簽下離婚協議書。

請繼續往下閱讀...

▲男嬰,男童,嬰兒（示意圖／視覺中國）

▲原PO最後選擇放下老婆，決定與年幼的兒子一起生活。

「過了4個月，她說為了小孩想回來，我也原諒了。」原PO感嘆，期待另一半經過這次的事件會變得更成熟，結果還是一樣愛玩，忙著跟遊戲上的隊友搞曖昧，「兒子2歲了，她卻一次都不曾幫忙洗過澡，都是我全程包辦」，後來果然出現第二次劈腿，他也終於死心選擇放下，「我不明白她為什麼把排位看得比家庭重要，現在我的生活也不需要她的存在，因為我現在過得很好，小孩我也會永遠陪著他。」

原PO在文章最後寫下，「婚姻是我覺得人生最難走的路，請各位給我這位單親老爸鼓勵，我會堅強地趕快走出傷痛，重新生活」。其他網友看完這段婚姻遭遇，也紛紛留言鼓勵原PO，「看看兒子的笑容，什麼事都能放下了」、「為了寶寶加油」、「把小孩照顧好就是最大的成就」、「她那麼喜歡排位，那就送她牌位吧」。

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關鍵字：戀愛公社,婚姻,離婚

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