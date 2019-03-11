賣祖產輕鬆獲利39億　謝金河嘆：台灣土地正義無解

▲大同林家出售不到500坪的土地，獲利至少39億。（圖／翻攝謝金河臉書）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河9日在臉書以「還是賣祖產最好賺！」為題分析，台灣很多有錢人不是靠經營事業獲利，而是靠土地賺到大錢，就連過去這些年前往中國大陸投資的台商也是這樣賺錢，他認為在土地正義這方面，台灣就是無解。

謝金河在臉書上表示，大同林家終於將原中興百貨對面、原大同產品展示門店的那塊祖產（土地）賣掉了，他認為這塊暫時被作為公園的綠地，很快就會被建商興富發用來建設新的高樓大廈。大同林家所出售的這塊地，面積僅有456.67坪，但脫手價格卻高達51.1085億元，平均下來，一坪高達1119萬元，這個價錢在台北市內可說是相當昂貴。

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謝金河指出，我們常抱怨台北市房子很貴，但其實建商所扮演的角色只是加工業，戴德梁行總經理顏炳立常形容房子是麵包，土地是麵粉，若是麵粉賣的價錢很高，做出來的麵包一定也不會便宜。

謝金河進一步分析指出，台灣很多有錢人不是靠經營事業獲利，而是靠土地賺到大錢，就連過去這些年前往中國大陸投資的台商也是這樣賺錢。現階段台灣對於房地產的課稅重，但對土地課稅卻較輕，因此就囤積利潤來說，土地遠高於房子，這正是有錢人的「賺錢秘笈」。像這次大同林家出售不到500坪的土地，他們什麼事情都沒做就能輕鬆獲利至少39億。謝金河認為，台灣常常在討論公平正義，但是單就土地正義，台灣就無解。